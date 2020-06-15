المغرب تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب اليوم 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8838، فيما استقر عدد الوفيات في 212 لليوم الثالث على التوالي بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7779 بعد تماثل 14 شخصا للشفاء، وتم أيضا استبعاد 422 ألف و 750 حالة بعد الكشف المخبري.
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