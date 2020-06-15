الصين تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
ومن بين الحالات الجديدة التي تم تشخيصها هناك 36 حالة في العاصمة، حيث تجرى فحوصات لآلاف الأشخاص في منطقة فنجتاي جنوب غرب البلاد بعد أن تم تتبع مجموعة من المصابين تعود لسوق للبيع بالجملة في شينفادي.
وتعد شينفادي أكبر سوق زراعية بالجملة في الصين من حيث قيمة المعاملات، وتوفر 90 % من الفواكه والخضروات الطازجة في العاصمة.
كما تم تسجيل عشر حالات جديدة قادمة من الخارج اليوم.
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