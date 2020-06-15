روسيا تسجل 8246 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا اليوم عن تسجيل 8246 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى 537210 حالات. وقال المركز في بيان له إن 143 شخصًا توفوا بسبب الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 7091. قد يهمك ايضاً: بلجيكا تسجل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا سلطنة عُمان تسجل 1043 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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