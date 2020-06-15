بلجيكا تسجل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 71 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و ست حالات وفاة . وأفادت وزارة الصحة العامة في بلجيكا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 60100 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9661 حالة وفاة . قد يهمك أيضا: Advertisements بلجيكا تسجل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا بلجيكا تسجل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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