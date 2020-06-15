سلطنة عُمان تسجل 1043 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1043 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد . وأفادت وزارة الصحة العُمانية ، أن إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 24524 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 108 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 9533 حالة . قد يهمك أيضا: بلجيكا تسجل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا بلجيكا تسجل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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