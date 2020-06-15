اسرع طرق نسف الدهون في مدة قصيرة مع رجيم جبنة القريش

تعتمد طريقة نسف الدهون الآمنة والصحية على اتباع نظام حياتي صحي وعلى التخلي عن العادات السيئة مثل تناول الاطعمة الغنية بالدهون والسكريات. كما انها تقوم على تناول 3 وجبات رئيسية منتظمة مع ممارسة الرياضة. ومن المفيد بين الحين والآخر اتباع حميات مؤقتة مثل رجيم جبنة القريش الذي يساهم في نسف الدهون ونحت الجسم وخسارة الوزن في مدة قصيرة.

فوائد جبنة القريش

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تحتوي الاجبان عموماً على الكثير من المغذيات التي يحتاج اليها الجسم ومنها الفيتامينات والمعادن وخصوصاً الكالسيوم الضروري لنمو الاسنان والعظام وغيرها. ولهذا ينصح بإضافتها الى الروتين الغذائي شرط عدم المبالغة في ذلك لأن بعضها يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون. ورغم هذا من الممكن ان يضاف تناول بعض انواعها الى نظام غذائي يساعد على خسارة الوزن واستعادة الرشاقة. ولهذا ينصح مثلاً باتباع برنامج رجيم جبنة القريش. فهو يساعد على استعادة الرشاقة في مدة قصيرة ومن دون الشعور بالحرمان.



طريقة رجيم جبنة القريش

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يمكن نسف الدهون من خلال اتباع هذا الرجيم في حال الالتزام التام بقواعده خلال الوجبات الثلاث اليومية التي يتم تناولها.

الفطور. خلال هذه الوجبة يمكن تناول 100 غ من جبنة القريش، قطعة من خبز التوست المحمص او ربع رغيف من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة او من القمح الاسمر. ويجب ايضاً تجنب تناول المشروبات الغازية وتلك التي تحتوي على السكر والحلويات فضلاً عن الاطعمة الغنية بالدهون.

الغداء. يمكن تناول 250 غ من جبنة القريش مع طبق كبير الحجم من السلطة الخضراء والقليل من صلصة تحتوي على عصير الليمون وزيت الزيتون اضافة الى حصة من الفاكهة.

العشاء. تسمح الحمية بتناول عشاء يحتوي على 100 غ من جبنة القريش مع قطعة من التوست او الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة او من القمح الاسمر، كوب من الحليب قليل الدسم خال من السكر او كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى خفيف الدسم.



قواعد الرجيم الاساسية



من اجل تطبيق هذه الحمية ونسف الدهون بنجاح وسرعة ومن دون استعادة الوزن الزائد لوقت طويل ينصح باتباع هذه القواعد الاساسية.

-شرب كمية كبيرة من الماء اي ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين يومياً مع الامتناع عن تناول المشروبات الغازية وتلك التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر المضاف.

-التخلي عن المأكولات التي تحتوي على السكر الصناعي مثل الحلويات واللبن الزبادي المحلى. وفي حال الضرورة يمكن استخدام بدائل السكر مثل العسل وشراب القيقب لكن بكميات معتدلة.

-يفضل عدم اضافة الكثير من الملح الى الاطباق لأن هذا يسبب احتباس الماء في الجسم والانتفاخ المزعج في الاطراف.

- يسمح هذا الرجيم بإضافة القليل من زيت الزيتون مع كمية معتدلة من البهارات.

- يجب الحرص على اضافة السلطة الخضراء الى جانب الجبنة القريش. ومن الضروري تناول هذه الاطعمة ببطء من اجل تحفيز عملية الهضم والحد من حدوث المشاكل المعوية ولتأمين الشعور بالشبع لأطول مدة ممكنة وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

- من الضروري دائماً ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 30 دقيقة يومياً أو ساعة واحدة 3 مرات اسبوعياً.

- الافضل قبل اتباع رجيم الجبنة القريش الذي يساعد على نسف الدهون واستعادة الرشاقة بفعالية وسرعة وخلال مدة قصيرة استشارة اختصاصيي التغذية.

