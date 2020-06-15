5 فوائد للتبرع بالدم.. أبرزها الحماية من السرطان

ذكرت وزارة الصحة المصرية 5 فوائد للتبرع بالدم، وذلك في دعوة للتبرع لسد حاجة المرضى خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن التبرع بالدم له 5 فوائد تعود على المتبرع، الأولى أنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والتجلطات، بالإضافة إلى تقليل مخاطر الإصابة بمرض السرطان.

وأضافت أن التبرع بالدم ينشِّط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة في جسد المتبرع، بالإضافة إلى أن المتبرع يطمئن على صحته، وأخيراً أن تبرعه ينقذ حياة الآخرين.

وخصصت وزارة الصحة المصرية رقماً هاتفياً وموقعاً إلكترونيا يتواصل عليهما المتبرعون بالدم.





ونشرت الوزارة فيديو بعنوان "بداية من رعاية المتبرع حتى توزيع الدم.. إزاي بيتنقل الدم من وريد المتبرع إلى وريد المريض بطريقة آمنة؟"، للكشف عن الطرق الآمنة للحفاظ على صحة المتبرع.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تبرعت بالدم في المركز القومي لخدمات نقل الدم في منطفة العجوزة بالجيزة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم والتوعية بأهميته في تلك الأوقات الحرجة، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المتبرعين

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وأشارت وزيرة الصحة إلى استقبال 138 ألفًا و 784 طلباً للتبرع بالدم من خلال الحملة التى أطلقتها الوزارة منذ عدة أيام.





وأكدت أن مراكز نقل الدم على مستوى محافظات الجمهورية استقبلت 4600 متبرع بالدم، واستقبل الخط الساخن ١٥٣٦٦ الذي تم تخصيصه للتبرع بالدم 3066 مكالمة للتبرع.

ودعت الوزيرة جميع المواطنين للتبرع بالدم لاستمرار دعم النظام الصحي المصري، وذلك من خلال 28 فرعًا لمراكز نقل الدم القومية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

كما دعت أيضًا المتعافين من فيروس كورونا المستجد للتبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي الفيروس، خاصة في المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس.

ولفتت زايد إلى تخصيص ٥ مراكز للتبرع ببلازما المتعافين من الفيروس، وأكدت أنه جار التوسع في الخدمة وزيادة تلك المراكز من ٥ إلى ٢٠ مركزاً خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت مصر، الأحد، تسجيل 1618 إصابة و91 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إلى 44 ألفاً و598 العدد الإجمالي للمصابين و1575 عدد الوفيات.