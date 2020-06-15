وزير الصحة الفرنسي: أسوأ مراحل كورونا انقضت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، الإثنين، إن أسوأ مرحلة من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) انقضت في فرنسا، لكن لا يزال يتعين على الناس توخي الحذر لأن الفيروس لا يزال يواصل الانتشار.

وأضاف فيران لتلفزيون "إل. سي. آي": "الجزء الأكبر من الوباء انقضى لكن الفيروس لم يمت. لم نهزمه بالكامل لكننا نسيطر على انتشاره. نواصل إجراء الفحوص".

وسجلت فرنسا، الأحد، 9 وفيات جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة ليصل إجمالي الوفيات إلى 29407، وكان هذا خامس يوم تقل فيه أعداد الوفيات عن 30.

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، الأحد، أنه سيُسرع خروج فرنسا من إجراءات العزل العام المفروضة بسبب الفيروس، وأن المطاعم والمقاهي في باريس سيسمح لها باستئناف العمل بشكل كامل اعتباراً من الإثنين وهو اليوم ذاته الذي ترفع فيه فرنسا القيود عن حدودها أمام المسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي.

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ورد فيران على سؤال عما إذا كان يخشى موجة جديدة من انتشار الفيروس بعد أنباء عن رصد بؤرة تفش جديدة تتركز حول سوق للجملة بالصين قائلاً إنه ليس قلقاً لكنه يتوخى الحذر.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 194 ألفاً و153 حالة، حتى الساعة 7.30 صباحا بتوقيت جرينتش، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 29410 حالة، بينما تعافى 72982 شخصا من المصابين.

ومر نحو 20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في فرنسا.