علاج الحرقان للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يونيو 2020 11:45 صباحاً - تتعرض الحامل لمشكلتين مزعجتين أثناء الحمل، الأولى هي حرقان المعدة وتعاني منها غالبية النساء الحوامل، والثانية هي حرقان البول وهذه المشكلة تتعرض لها نسبة غير قليلة من النساء الحوامل، ولذلك تقدم لك "الخليج 365" شرحاً مفصلاً لأسباب وعلاج كل مشكلة من خلال اللقاء مع الدكتور عادل أبو حنتيش، اختصاصي النساء والولادة حيث يشير أولاً إلى مشكلة حرقان المعدة وأسبابها وعلاجها كالآتي. متى يبدأ حرقان المعدة للحامل؟ غالباً ما يحدث حرقان المعدة عند الحامل في الثلث الأخير من الحمل.

سبب حدوث الحرقان والحموضة في المعدة هو زيادة نسبة هرمون البروجسترون أثناء الحمل، وهو الهرمون الذي يريح العضلات أثناء الحمل، ولذلك فهذا الهرمون يريح أيضاً صمام المعدة الذي يبقي الحمض المعدي خارج المريء.

بالإضافة إلى ذلك يقوم الرحم المتنامي في الحجم على مرور الأشهر بالضغط على المعدة، مما يرجع الحامض المعدي إلى المريء، مما يسبب الحرقان المزعج. ماهي النصائح العامة لتقليل حرقان المعدة للحامل؟ Advertisements تنصح الحامل المصابة بحرقان المعدة بعدم تناول الوجبات الرئيسية لحد التخمة والإمتلاء.

يجب على الحامل توزيع وجباتها الرئيسية إلى وجبات صغيرة خلال النهار.

عدم تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات.

في حال تناول الطعام والرغبة في النوم يمكن للحامل أن تقوم بقراءة كتاب، أو القيام بعمل منزلي، ولكن لا يجب الإنحناء ثم النوم لأن ذلك سوف يسبب الحرقان بلا شك، ويصبح النوم قلقاً.

أثناء نوم الحامل يمكن إعتماد طريقة خاصة في وضعية النوم حيث يمكن إستخدام «أغطية»، على شكل وسادات على شكل إسفين، والتي تميل برفق إلى أعلى للحفاظ على حمض المعدة من الرجوع.

ويمكن إعتماد طريقة رفع الرأس والصدر عن مستوى الجسم أثناء النوم.

البعد عن الوجبات الدسمة لأنها تسبب حرقة المعدة بشدة.

تنصح الحامل بعدم تناول السوائل مثل الماء والعصائر والحليب أثناء الوجبات.

يفضل أن تشرب الحامل الحليب فهو يقلل من حرقان المعدة بشكل كبير.

ليس صحيحاً أن حرقان المعدة سببه شعر المولود، فلا يوجد أي إتصال بين المعدة والرحم. ما هي أسباب حرقان البول عند الحامل؟ بسبب التغيرات الهرمونية التي تطرأ على الحامل فهي تكون أكثر عرضة للإصابة بحرقان البول ومشاكل الجهاز البولي عامة، حيث تكثر خلال الثلث الأول من الحمل مما يقل من كفاءة المسالك البولية، وتحد هذه التغيرات من نشاطها وعملها، فينخفض معدل تدفق البول وعادة ما يميل البول إلى الركود ويصبح أكثر لزوجة، وبذلك يُحدث تأثيرات على جدار المثانة وتترسب بلورات من الأملاح عليها، وتضعف هذه التغيرات الحماية الطبيعية في المثانة التي تمنع تكاثر الميكروبات فيصبح البول قليل الحامضية قياساً بالمستوى المعتاد والطبيعي، مما يعزز من حدوث الالتهاب في مجرى البول.

وتحدث مشكلة حرقان البول بسبب التلوثات في الجهاز البولي عند نسبة كبيرة من النساء.

يلعب عمر الأم دوراً كبيراً في زيادة نسبة حدوث حرقان البول، والتلوثات في الجهاز البولي، فكلما كان عمر الأم متقدماً كلما أصبحت المعاناة من هذه المشكلة أكبر.

تكثر الإصابة بحرقان البول لدى السيدات اللواتي يعانين من مرض السكري قبل وأثناء الحمل. ما هو علاج حرقان البول عند الحامل؟ يجب على الحامل إتباع عدة نصائح لكي تحافظ على سلامة جهازها البولي والتناسلي، فالجهازين يرتبطان ويتأثر كل جهاز بما يصيب الآخر بسبب حساسية المنطقة.

يفضل أن ترتدي الحامل الملابس الداخلية القطنية الخالصة، والبعد عن الملابس المصنعة من النايلون والبوليستر.

يجب على الحامل أن تكثر من تناول الحمضيات التي تحتوي على فيتامين سي لأنها تقتل الجراثيم والميكروبات.

والإكثار من شرب الماء على مدار اليوم وكذلك على الريق.

ويفضل أن تتناول كل يوم كوباً من اللبن الزبادي" الروب".

وفي حال كانت تشعر بحرقة شديدة فيجب التوجه للطبيب الذي قد يجري تحليلاٌ للبول " مزرعة بكتيرية" وتحديد نوع المضاد الحيوي المناسب.

وعلى كل الأحوال فهذه المشكلة يمكن الوقاية منها بإتباع النصائح، ويمكن علاجها في حال إستمرت لمدة طويلة لأن حرقان البول الذي يكون نتيجة للإلتهابات البولية يكون سبباُ في الولادة المبكرة.

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