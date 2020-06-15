مرحلة المراهقة خصائصها وكيفية التعامل معها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يونيو 2020 11:45 صباحاً - جدول المحتوى

ما الفرق بين المراهقة والبلوغ؟

هل هناك مراحل لسن المراهقة؟

ما هي صفات مرحلة المراهقة؟

ما هي أهم الإرشادات في التّعامل مع المُراهقين؟





كلمة مراهقة تعني عملية التدرّج في النضج الجنسي والعقلي والبدني والانفعالي، ويمكننا إطلاق هذا المصطلح على المرحلة العمرية التي دخلت سن البلوغ، وصولاً إلى سن الرشد، في هذه المرحلة تُعاد هيكلة وتنظيم النفس والعقل لدى المقبل عليها، وصولاً لمرحلة من الرشد المطلوب لمواجهة مصاعب الحياة.

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ما الفرق بين المراهقة والبلوغ؟

من المهم التفريق بين مصطلحين يخلط بينهما كثير من الناس، هما البلوغ والمراهقة، إذ يعرّف البلوغ بأنه نضج في الغدد التناسلية وحصول الطفل على معالم جنسية تنقله تلقائياً بين مرحلة الطفولة والشباب، فتكون عند الذكر بالاحتلام، وعند الأنثى بالحيض.

أما عند الحديث عن المراهقة فهي بنية معينة تتفاعل فيها كل العناصر، من أعضاء وجوانب نفسية وجوانب اجتماعية ضمن ثقافة معينة، وبأغلب الأحيان تكون ثقافة المجتمع المعاصر.

أما السن الذي تبدأ به هذه المرحلة فهو سن الاثنيْ عشر وحتى الواحد والعشرين، وعادةً ما تسبق الإناث الذكور بسنة، إلا أنّ هذه الأعمار تختلف من مُجتمع لآخر، ومن فرد لآخر، بالإضافة إلى الدور الهام للفروقات الفردية.

هل هناك مراحل لسن المراهقة؟

تقسم سن المراهقة إلى 3 مراحل حيث يمر الذكر والأنثى بها وهي كالآتي:

المراهقة المبكّرة

تبدأ في المرحلة الإعدادية، حيث يتعرض المراهق إلى الكثير من الضغوط النفسيّة؛ فيُعاني من اضطراب المهارات التكيفيّة مع نفسه وأسرته ومُجتمعه، ويميل إلى الانطواء والعزلة، ويُصبح شديد الحساسيّة خصوصاً تجاه مظهره، بالإضافة إلى حالات من عدم التوازن والانفعالات الحادّة والمُبالَغ فيها.

المراهقة الوسطى

تبدأ هذه المرحلة من الخامسة عشرة وتستمر حتى السابعة عشرة، وتتميز بشعور الفرد بالاستقلالية، وعليه فإنه يسعى لفرض شخصيته وذلك من خلال تجريب الدخان والسهر إلى ساعات متأخرة خارج المنزل، ويهتم بلفت نظر الجنس الآخر. وتظهر هذه الحالات عند الذكور أكثر من الإناث.

كما أن الشاب في تلك المرحلة يكون قد تأقلم على شكله الجديد ومظهره الخارجي وتصبح تصرفاته هادئة ورزينة.

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المراهقة المتأخّرة

تبدأ من سن الثامنة عشرة وتنتهي في الحادية والعشرين، وقد تمتد فترة أطول تبعاً لاعتماد الأبناء على الأهل في شؤون الحياة المادية والدراسية، وتتضح هوية وشخصية المراهق، وقد تعود شريحة كبيرة من الأبناء إلى طلب النصيحة من الأهل.

ما هي صفات مرحلة المراهقة؟

النمو الجسدي

هي قفزات سريعة في النمو، تتعلق بالوزن والطول، في حين أن هذه التحولات تختلف بين الإناث والذكور، فخلال المرحلة الأولى تبدو الفتيات أثقل وأطول من الذكور، ويتعرض الذكور في هذه المرحلة لاتساع الكتفين مقارنة بالوركين، أما الإناث فيتسع لديهن الوركان مقارنة بالكتفين والخصر، كما أن الذكور في هذه المرحلة يتمتعون بسيقان طويلة عند المقارنة بكامل الجسد.

النضوج الجنسي

عند الذكور تكون أولى العلامات لهذه المرحلة زيادة في حجم الخصيتين، إلى جانب ظهور الشعر حول أعضاء التناسل، أما بما يخص الإناث فإن أول علامة لحدوث هذه المرحلة هي الدورة الشهرية.

التغير النفسي

مع حدوث التغيرات الجسدية والتحولات الهرمونية خلال مرحلةالمراهقة، تتأثر العلاقات الاجتماعية والمزاج والصورة الذاتية لدى الأفراد تأثراً كبيراً، وتختلف بين الذكور والإناث بين مشاعر جيدة وسيئة كذلك.

ما هي أهم الإرشادات في التّعامل مع المُراهقين؟

يجب على المُربّين والأهل سلوك نهج سليم وهادئ ومُتّزن في التعامل مع المراهق، واتباع ما يلي:

1 - يجب مُساعدة المراهق في اهتمامه بمظهره وعدم السخرية منه.

2 - التركيز على إيجابيّات المُراهق وإنجازاته، وتعزيز ثقته بنفسه.

3 - الابتعاد عن توجيه النصائح بشكل مُطوَّل ومباشر.

4 - مشاركته اهتماماته والتحدث معه عنها،ومعاملة الأب له كصديق.

5 - عدم انتقاص قدراته أمام الآخرين والابتعاد عن فرض الأوامر.

6 - عدم التطفّل على حياته الشخصية، واحترام خصوصياّته، والاكتفاء بالمُراقبة.

7 - تقبُّل آراء المراهق وفتح المجال أمامه للتحدّث عمّا في داخله، وتقدير آرائه.

8 - توفير التغذية السليمة والجيّدة للمراهق؛ فهو في مرحلة نموّ سريع.

9 - دمج المراهق في الفعاليّات الاجتماعيّة والرياضية لتفريغ طاقته الداخليّة.