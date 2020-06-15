أنواع الدهون في الأطعمة.. تعرف على الصحي والضار منها

للحفاظ على صحة سليمة يجب اتباع نظام غذائي صحي، ويوجد الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الدهون يعتقد البعض أن جميع أنواع الدهون تعتبر ضارة على الصحة، وهذا غير حقيقي حيث أنه يوجد أطعمة دهنية جيدة و أطعمة دهنية ضارة، والضار منها قد يتسبب في ارتفاع الكوليسترول بالدم وأمراض قلبية، أما الدهون الجيدة تساعد على إمداد الجسم بالطاقة والقيام بالوظائف الجسدية المختلفة، ولهذا نتعرف على أنواع الدهون في الأطعمة.

أنواع الدهون في الأطعمة:

الدهون الصحية:





تعد الدهون الصحية مهمة للحماية من الأمراض المختلفة وتشمل هذه الدهون ما يلي:

الدهون الأحادية غير المشبعة:

وهي من أنواع الدهون المفيدة وقد أثبتت الأبحاث أن تناول الأطعمة الأحادية غير المشبعة يساعد على تحسين مستوى الكوليسترول بالدم، ويقي من الإصابة بالأمراض القلبية والأوعية الدموية، ومن أنواع الأطعمة التي تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة المكسرات، زبدة الفول السوداني، الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون والأفوكادو.

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الدهون غير المشبعة المتعددة:

من الدهون الأساسية التي لا يستطيع الجسم أن ينتجها ويحصل عليها من الأطعمة، وتعتبر الزيوت الأساسية والأطعمة هي المصدر الأساسي لها، وأيضا هذا النوع من الدهون يساعد على الحد من الإصابة بالأمراض القلبية، والتقليل من مستوى الكوليسترول بالدم، ومن أنواع الدهون غير المشبعة المتعددة هي أحماض الأوميجا 3 الدهنية المفيدة للوقاية من أمراض الشريان التاجي وفق ما ذكره موقع health line، ومن الأطعمة المهم تناولها والتي تحتوي على الأوميجا3 سمك السلمون، السردين، بذور الكتان وزيت الكانولا، ومن الدهون غير المشبعة المتعددة أيضا هي أحماض أوميجا 6 والتي تتواجد في عين الجمل، فول الصويا، التوفو، بذور السمسم، بذور اليقطين، والزيوت النباتية مثل زيت الذرة وزيت السمسم.

الدهون الضارة:





وهي الدهون التي من المهم الإبتعاد عنها لأنها تضر بصحة الإنسان ومنها:

الدهون المشبعة:

وهي الدهون الحيوانية التي توجد في منتجات الألبان واللحوم ومن المهم تناولها باعتدال حيث أن كثرة تناولها يؤدي إلى زيادة الكوليسترول بالدم وزيادة البروتين الدهني المنخفض الكثافة، مما يزيد من فرص الإصابة بالأمراض القلبية، وقد أكدت دراسة قامت بها جامعة هارفارد أن الدهون المشبعة من الممكن أن تصبح مفيدة للجسم عند تناولها باعتدال وعدم الإفراط بها.

الدهون المتحولة:

وهي الأكثر خطورة على صحة الإنسان ويجب الإبتعاد عنها تماما، وهي تتواجد في الأطعمة التي تحتوي على الزيوت النباتية المهدرجة ونجدها في الأطعمة المقلية، و بعض أنواع المخبوزات والمعجنات والأطعمة السريعة، وهي الأطعمة التي تساعد على زيادة معدل الكوليسترول السيء بالدم، بالإضافة الى زيادة فرصة الإصابة بالإلتهابات بالجسم والتي تمثل خطورة للإصابة بأمراض مثل القلب والسكري، والتعرض إلى السكتة الدماغية.