آخر تطورات كورونا.. 21 يوما من السعادة في تايلاند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 435 ألفاً و669 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، حتى السابعة من صباح الإثنين، بتوقيت جرينتش، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 7 ملايين و996 ألفاً و953 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 4 ملايين و129 ألفاً و138 حالة.

ويستعرض التقرير المحدث التالي آخر أخبار كورونا حول العالم ليوم الإثنين 15 يونيو 2020.

تايلاند تلتقط أنفاسها





لم تسجل تايلاند، الإثنين، إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليظل إجمالي الحالات المؤكدة عند 3135 حالة إصابة و58 وفاة.

وتعد هذه ثاني مرة خلال 5 أيام لا تسجل فيها أي حالات إصابة، ليمر 21 يوماً على البلاد دون تسجيل أي إصابة محلية، وتماثل 2987 مصاباً بالفيروس للشفاء.

وقال تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم فريق العمل الحكومي لمواجهة فيروس كورونا، إنَّ جميع حالات الإصابة التي سُجِّلت مؤخراً جرى رصدها في الحجر الصحي بين تايلانديين عائدين من الخارج.

الصين تسجل 49 إصابة جديدة





أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الإثنين، أنَّها سجَّلت 49 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة مقابل 57 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 39 من الحالات الجديدة المؤكدة التقطت العدوى داخل البلاد.

ورصدت 36 حالة في العاصمة بكين وهو العدد نفسه المعلن بالمدينة، الأحد، وأكبر حصيلة يومية بالعاصمة منذ شروع السلطات في نشر البيانات الخاصة بالفيروس.

وقالت اللجنة إنها سجلت 10 حالات إصابة جديدة وافدة من الخارج مقابل 19 حالة في اليوم السابق، مشيرة إلى أنها رصدت أيضاً 18 حالة من دون أعراض مقابل 9 حالات في اليوم السابق.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى 83181 بينما ظل عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.

269 وفاة و4 آلاف إصابة في المكسيك





أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 4147 إصابة جديدة بفيروس كورونا و269 وفاة يوم الأحد ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى نحو 147 ألف إصابة و17141 حالة وفاة.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

تراجع في ألمانيا





أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، الإثنين، تسجيل 192 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 186461 حالة.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس زاد 4 حالات ليبلغ 8791 في المجمل.

10 آلاف إصابة في التشيك





أظهرت بيانات وزارة الصحة في التشيك، الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 10 آلاف.

وسجل البلد الذي يقطنه 10.7 مليون نسمة 10024 إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الأحد و329 وفاة في حين بلغ عدد المتعافين 7226.

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وتراوحت الزيادة اليومية بين 31 و74 إصابة خلال الأسبوعين الماضيين.

وفتحت التشيك حدودها مع معظم دول الاتحاد الأوروبي هذا الشهر وزادت الحد الأقصى للتجمعات العامة إلى 500 فرد.

هولندا تقترب من 49 ألف إصابة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 48990 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6078 حالة، وتعافى 181 شخصا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 15 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في هولندا.

7 آلاف وفاة في روسيا

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا، الإثنين، تسجيل 8246 إصابة جديدة بالفيروس؛ ما يرفع إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى 537210 حالات.

وذكر المركز أن 143 شخصا توفوا بسبب الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 7091.

الإصابات في إسبانيا ترتفع لـ244 ألفاً

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 243 ألفاً و928 حالة طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 27136 حالة، بينما تعافى 150 ألفا و376 شخصا من المرض.

وقد مر نحو 19 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إسبانيا.

34 ألف وفاة و237 ألف إصابة في إيطاليا





ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 236 ألفاً و989 حالة، طبقاً لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا بلغ 34345 حالة، فيما تعافى 176 ألفا و370 شخصا من المصابين .

ومر نحو 19 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.

الإصابات تصل لـ194 ألفاً في فرنسا

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 194 ألفا و153 حالة، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 29410حالة، بينما تعافى 72982 شخصا من المصابين.

ومر نحو 20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في فرنسا.