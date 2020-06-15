بالفيديو.. مبابي يحارب ملل كورونا بأغنية حكيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حاول الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، محاربة الملل الناجم عن إلغاء الموسم الكروي في بلاده، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد عبر الاستماع لأغنية مصرية.

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كان قد ألغى الموسم الحالي ضمن تداعيات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، عكس بقية بطولات الدوري المحلي الـ4 الكبرى الأخرى، في ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.

أغنية حكيم

مبابي نشر مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع "أنستقرام" للتواصل الاجتماعي، يستمع فيه لأغنية مصرية للمطرب حكيم بعنوان "آه يا قلبي".

الفيديو ظهرت فيه طفلة لم تتجاوز الرابعة من عمرها، تستمع للأغنية المصرية الشهيرة، والتي تتسم بالإيقاع العالي الذي يفضله الأطفال، لينتشر على نطاق واسع في الوطن العربي وتحديدا في مصر خلال الساعات القليلة الماضية.





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الطفل صاحب الإنجازات

مبابي رغم صغر سنه (21 عاما)، نجح في تحقيق العديد من الإنجازات على مدار مسيرته حتى الآن، منها قنص لقب الدوري الفرنسي 4 مرات والكأس المحلي مرة، وكأس العالم مع منتخب الديوك وبطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاما.

وعلى الصعيد الفردي توج مبابي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي في موسم 2018-2019، وتوج 3 مرات كأفضل لاعب صاعد في المسابقة.

وفي موسم 2016-2017، اختير مبابي ضمن فريق دوري أبطال أوروبا رغم أنه كان في الـ18 من عمره، حين قاد موناكو لنصف النهائي، وتوج في نفس العام بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب صاعد في القارة العجوز.

وفي الوقت الراهن، يعتبر بطل العالم 2018 هو الهدف الرئيسي في ميركاتو انتقالات 2020 لنادي ريال مدريد الإسباني، بالإضافة لكونه اللاعب صاحب القيمة التسويقية الأعلى في العالم بـ130 مليون يورو.