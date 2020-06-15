شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن ديسك الظهر أسبابه وأعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الديسك أو الإنزلاق الغضروفي هو حالة يمكن أن تحدث في أي مكان على طول العمود الفقري، ولكنها تحدث غالبًا في أسفل الظهر يطلق عليه أحيانًا قرص منتفخ أو بارز أو ممزق وهو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لآلام أسفل الظهر، علاوة على آلام الساق أو "عرق النسا"، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على أعراض وأسباب ديسك الظهر، بحسب موقع orthoinfo.

يعاني ما بين 60٪ و 80٪ من الأشخاص من آلام أسفل الظهر في مرحلة ما من حياتهم يعاني بعض هؤلاء الأشخاص من آلام أسفل الظهر وألم في الساق بسبب انزلاق غضروفي.

س: ما أعراض ديسك الظهر؟

في معظم الحالات، يكون ألم أسفل الظهر هو العرض الأول لديسك الظهر قد يستمر هذا الألم لبضعة أيام، ثم يتحسن قد تشمل الأعراض الأخرى:

-عرق النسا ألم حاد يمتد من الأرداف إلى أسفل ظهر إحدى الساقين يحدث بسبب الضغط على العصب الفقري.

-خدر أو إحساس بالوخز في الساق أو القدم

-ضعف في الساق أو القدم

-فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء هذا نادر للغاية وقد يشير إلى مشكلة أكثر خطورة تسمى متلازمة ذيل الفرس تحدث هذه الحالة بسبب ضغط جذور العصب الفقري وتتطلب عناية طبية فورية.

س: ما أسباب ديسك الظهر؟

غالبًا ما يكون الانزلاق الغضروفي ناتجًا عن التمزق الطبيعي المرتبط بالعمر على العمود الفقرى تسمى هذه العملية تنكس القرص، لدى الأطفال والشباب ، تحتوي الأقراص على نسبة عالية من الماء لكن مع تقدم العمر ، ينخفض ​​محتوى الماء في الأقراص وتصبح الأقراص أقل مرونة تبدأ الأقراص في الانكماش وتضيق المسافات بين الفقرات تجعل عملية الشيخوخة الطبيعية هذه الأقراص أكثر عرضة للانفتاق.

يمكن أن يؤدي الحدث المؤلم، مثل السقوط، إلى انزلاق غضروفي.

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س: ما عوامل الخطر للإصابة بديسك الظهر؟

قد تزيد عوامل معينة من خطر الإصابة بديسك الظهر وتشمل هذه:

-الجنس من المرجح أن يكون لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 50 عامًا انزلاق غضروفي.

-رفع الأشياء بطريقة غير صحيحة يمكن أن يؤدي استخدام عضلات ظهرك بدلاً من ساقيك لرفع الأشياء الثقيلة إلى انزلاق غضروفي أو التواء أثناء الرفع يمكن أن يجعل ظهرك ضعيفًا أيضًا لكن رفع الساقين وليس ظهرك قد يحمي العمود الفقري.

- زيادة الوزن يزيد الوزن الزائد من الضغط على الأقراص في أسفل ظهرك.

-الأنشطة المتكررة التي تجهد عمودك الفقري تتطلب العديد من الوظائف جسديا. يتطلب البعض الرفع المستمر أو السحب أو الانحناء أو الالتواء يمكن أن يساعد استخدام تقنيات الرفع والحركة الآمنة في حماية ظهرك.

-قيادة السيارة المتكررة البقاء جالسًا لفترات طويلة، بالإضافة إلى الاهتزاز من محرك السيارة، يمكن أن يضغط على العمود الفقري والأقراص.

-الكسل وقلة الحركة، التمرين المنتظم مهم في منع العديد من الحالات الطبية، بما في ذلك الانزلاق الغضروفي.

-التدخين. يعتقد أن التدخين يقلل من إمدادات الأكسجين للقرص ويسبب تدهوراً أسرع.