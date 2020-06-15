صحة ورشاقة

طريقة جديدة للكشف عن فيروس كورونا في 30 دقيقة

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هاشم هاشم 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مجموعة من الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية، عن اختبار جديد يمكنه الكشف عن في 30 دقيقة فقط.

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ووفقاً لـ”سبوتنيك”، فإن الاختبار الجديد يمكن من خلاله تشخيص فيروس كورونا المستجد في 30 دقيقة عن طريق تحليل عينات البول، والدم أو حتى اللعاب، وتم استخدام هذه الطريقة في الكشف عن فيروسات أخرى مثل إيبولا أو زيكا .

ويعتقد الباحثون أن الطريقة أقل تكلفة، وأسرع من طريقة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل القياس (PCR)  المستخدمة حاليا في جميع أنحاء العالم، للكشف عن فيروس كورونا في المرضى.

واستخدم الباحثون عينات وهمية من فيروس كورونا المستجد، على مجموعة من “مرضى المحاكاة” للتأكد من طريقة الكشف عن الفيروس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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