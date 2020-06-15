شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة جديدة للكشف عن فيروس كورونا في 30 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مجموعة من الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية، عن اختبار جديد يمكنه الكشف عن فيروس كورونا المستجد في 30 دقيقة فقط.

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ووفقاً لـ”سبوتنيك”، فإن الاختبار الجديد يمكن من خلاله تشخيص فيروس كورونا المستجد في 30 دقيقة عن طريق تحليل عينات البول، والدم أو حتى اللعاب، وتم استخدام هذه الطريقة في الكشف عن فيروسات أخرى مثل إيبولا أو زيكا .

ويعتقد الباحثون أن الطريقة أقل تكلفة، وأسرع من طريقة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل القياس (PCR) المستخدمة حاليا في جميع أنحاء العالم، للكشف عن فيروس كورونا في المرضى.

واستخدم الباحثون عينات وهمية من فيروس كورونا المستجد، على مجموعة من “مرضى المحاكاة” للتأكد من طريقة الكشف عن الفيروس.