شكرا لقرائتكم خبر عن لو مش عشان مناعتك يبقى عشان بشرتك.. اعرفى الزنك بيعمل ايه فى الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الزنك هو الفيتامين الذى يسعى الجميع للحصول عليه فى الوقت الحالى، حيث يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على تقوية المناعة والوقاية من فيروس كورونا ، ولكن ليس دوره هو رفع المناعة فقط كما يعتقد الكثيرون ولكن للزنك دور كبير فى تعزيز صحة البشرة وحمايتها من التلف .

وحسب ما ذكره موقع health يحتاج جسمك إلى جرعة يومية من الفيتامينات المناسبة وبعض المعادن، ويعتبر الزنك هو أحد تلك المعادن المهمة ، والذي يؤثر على مجموعة متنوعة من العمليات الفسيولوجية .

الزنك يساعد على إصلاح الأنسجة التالفة وشفاء الجروح ، وتشير بعض الأبحاث إلى أن الزنك قد يكون فعالًا بشكل خاص في علاج التهيج والإصابات الموضعية ، مثل حب الشباب ، وتقرحات الجلد والجروح الطفيفة ، من خلال مساعدة الخلايا على التجدد.

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حيث أظهر استخدام الزنك موضعياً وتناوله عن طريق الفم منع وتخفيف الالتهاب والندبات المصاحبة لحب الشباب، فقد يساعد الزنك في التخلص من الزيوت التى ينتجها الجلد وعلاج مشاكل البشرة، قد يساعد الزنك ايضا على علاج التهابات وطفح الحفاضات .

من الاستخدامات المهمة للزنك حماية الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، سواء أدركت ذلك أم لا ، فقد تكون بالفعل تستخدم الزنك للوقاية من سرطان الجلد في كل مرة تضع كريم الحماية من الشمس المفضل لديك ؛ تحتوي العديد من واقيات الشمس التي توفر حماية واسعة من الأشعة فوق البنفسجية على أكسيد الزنك، بدأ الباحثون مؤخرًا في إجراء المزيد من التحقيقات حول الفوائد المضادة للسرطان من الزنك من خلال النظر في الكيفية التي قد يساعد بها في منع تكرار الإصابة بسرطان الجلد .

قد يساعد الزنك في علاج العديد من الأمراض الجلدية الأخرى ، بما في ذلك الأكزيما والصدفية والحروق والدمامل وتقرحات الساق ، على الرغم من الحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث ، يبدو من الواضح أن الزنك يعطي العديد من الفوائد الصحية المحتملة لك ولجلدك. على الأقل ، للزنك آثار إيجابية في شفاء الأنسجة وهو ضروري لنمو الخلايا وتجديدها بانتظام.