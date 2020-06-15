كورونا حول العالم.. الصين تعود إلى المشهد بـ 49 إصابة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الصين،الإثنين، تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الـ 24 الساعة الماضية، في انخفاض عن اليوم السابق الذي سجل فيه 57 إصابة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة، في بيان، إن 39 من الحالات المؤكدة الجديدة تم نقلها محليا.

وأضافت اللجنة أن 36 إصابة من الـ 49 كانت في العاصمة بكين، وهو نفس العدد الذي تم الإبلاغ عنه في العاصمة لليوم السابق.

وفي الولايات المتّحدة، سجلت 382 وفاة بكورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية، في حصيلة يوميّة هي الأدنى منذ أسابيع، وفق إحصاء نشرته ،الإثنين، جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.

ويرتفع إجماليّ عدد الوفيّات في أمريكا جرّاء الفيروس إلى 115,729. ومنذ نهاية شهر مايو/ أيّار الماضي، نادراً ما بات عدد الوفيّات اليوميّة بفيروس كورونا يتجاوز الألف حالة في الولايات المتّحدة.

وأظهرت البيانات التي نشرتها الجامعة أنّ الولايات المتّحدة هي البلد الأكثر تضرّرًا من حيث عدد الوفيّات وكذلك الإصابات 2,093,335.

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وما زالت الولايات المتّحدة تسجّل نحو 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يومياً، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.

وفي إطار تفشي وباء كورونا، أعلنت وزارة الصحة الكولومبية أن عدد المصابين بالفيروس تجاوز 50 ألف شخص في الوقت الذي تقترب فيه جارتها الإكوادور من نفس العدد.

وأعلنت كولومبيا عن تسجيل 50939 إصابة بالفيروس و1667 وفاة. وسجلت الإكوادور أكثر من 46700 حالة إصابة و3896 وفاة.

وفاق المرض طاقة النظام الصحي في الأكوادور تاركا السلطات في بعض الأحيان عاجزة عن جمع جثامين المتوفين كما اضطرت الحكومة لتخزين الجثث مؤقتا في حاويات شحن مجهزة بنظم تبريد.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4147 إصابة جديدة بكورونا و269 وفاة ،الإثنين، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى نحو 147 ألف إصابة و17141 حالة وفاة.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.