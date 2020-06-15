شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب تورم القدمين عديدة منها أمراض الكلى والكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اسباب تورم القدمين عديدة وقد تشير بعضها إلى احتمال إصابتك بحالة مرضية خطيرة، ويمكن لأي شخص أن يعاني من تورم القدمين من وقت لآخر، وهو مشكلة شائعة - خاصة بعد المشي أو الوقوف لفترات طويلة - وغالبًا ما يتم علاجه عن طريق الراحة ورفع القدم لأعلى، في هذا التقرير نتعرف على اسباب تورم القدمين، وفقاً لموقع Harvard.



اسباب تورم القدمين

اسباب تورم القدمين

اسباب تورم القدمين متنوعة لكن في بعض الأحيان، يكون التورم (يسمى أيضًا الوذمة) علامة حمراء لمشكلة أساسية أكثر خطورة.

قال الدكتور جيمس إيولي ، رئيس خدمات علاج الأقدام في مستشفى بريجهام ومستشفى النساء المشارك في جامعة هارفارد: "نهجي هو دراسة المشاكل المحتملة في كل جهاز من أجهزة الجسم، مثل القلب والأوعية الدموية والعظام والجلد".



تورم القدمين

وتشمل اسباب تورم القدمين

تورم القدمين بسبب الأوعية الدموية

عندما تقف على قدميك كثيرًا، تسحب الجاذبية الدم إلى عروق ساقيك، ويدخل بعض الماء في الدم إلى أنسجة ساقيك وقدميك، مما يؤدي إلى تورمها، ولكن هناك أيضًا بعض الحالات التي يمكن أن تسبب تورمًا مشابهًا لأنها تؤثر على حركة السوائل داخل الجسم.

القصور الوريدي

تمنع الصمامات الموجودة في عروق الساقين الدم من الجاذبية والتجمع في عروق الساق مع تقدمنا ​​في العمر، تتقدم هذه الصمامات أيضًا في السن، وقد تعمل بشكل أقل كفاءة، وهذا سبب شائع آخر لتورم القدمين.

الالتهاب الوريدي

يمكن أن يتسبب هذا الالتهاب المؤلم في الأوردة في تورم القدمين وألم الساق أيضًا.

-تجلط الأوردة العميقة

Advertisements

في هذه الحالة، تتكون جلطات الدم في الأوردة العميقة في الساقين تمنع الجلطات عودة الدم من الساقين إلى القلب ، مما يتسبب في تورم الساقين والقدمين يمكن أن يكون هذا خطيرًا جدًا إذا لم يتم تشخيصه ومعالجته على الفور: يمكن أن تكسر جلطات الدم وتتحرك في الدم إلى الرئتين، مما يتسبب في حالة تسمى الانسداد الرئوي هذا يمكن أن يسبب ضيق التنفس وألم عند التنفس، وحتى الموت.

عادة ، تحدث الجلطات في ساق واحدة فقط ، وبالتالي تتورم ساق واحدة بشكل غير عادي في حين أن التورم في الساقين والقدمين ليس خطيرًا في كثير من الأحيان، فإن التورم في ساق واحدة قد يكون أكثر خطورة.



تورم القدمين

-سكتة قلبية

لا يضخ القلب عند إصابته بفشل بشكل فعال كما ينبغي ونتيجة لذلك ، فإن الدم في أوردة الساق الذي يجب ضخه إلى القلب بدلاً من ذلك يتجمع في الأوردة.

-مرض الكبد

يمكن أن تؤدي بعض أمراض الكبد إلى انخفاض مستويات بروتين يسمى الألبومين في الدم ، وهو مصنوع في الكبد. يؤدي انخفاض مستويات الألبومين إلى مرور السوائل في الدم إلى الأنسجة ، مما يؤدي إلى تورم ليس فقط في الساقين والقدمين ولكن أيضًا أجزاء أخرى من الجسم ، مثل اليدين والوجه.

-مرض الكلي

يمكن أن يتراكم السوائل في الأنسجة إذا كان المرض يجعل من الصعب على الكليتين التخلص من السوائل الزائدة في الجسم (إحدى الوظائف الرئيسية للكلى).

في بعض الأحيان ، يكون التورم في القدم هو أول دليل على أنك تعاني من قصور القلب أو أمراض الكبد أو الكلى ، ويحتاج طبيبك إلى التفكير في هذه الاحتمالات.

سيأخذ طبيبك تاريخًا طبيًا وسيجري فحصًا بدنيًا شاملاً يتضمن قلبك ورئتيك. قد يطلب الطبيب اختبارات الدم والبول ، أو أشعة سينية للصدر ، أو مخطط كهربية القلب ، أو اختبارات أخرى.