شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار جديد لفيروس كورونا يظهر النتائج فى 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق من العلماء الأمريكيين من تطوير اختبار جديد يمكن أن يشخص فيروس كورونا "Covid-19 " في 30 دقيقة فقط عن طريق تحليل البول أو الدم أو اللعاب .

وقال الباحثون بقيادة لورا لامب من Beaumont Health ، نظام الرعاية الصحية في ميشيجان ، الولايات المتحدة ، وفقا لجريدة " thesun" إن الهدف الرئيسي من دراستهم هو البحث عن اختبار تشخيصي سريع للفحص، حيث عثرت الطريقة على مواد جينية من الفيروس واستخدمت بنجاح للكشف عن زيكا وإيبولا.



اختبار كورونا فى 30 دقيقة

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أجرى الفريق اختبارات على عينات مقلدة من المرضى ، تضمنت عينات وهمية من المواد الوراثية من الفيروس، وتم اختبار العينات باستخدام الطريقة الجديدة وكذلك التقليدية الحالية.

تم العثور على طريقة الاختبار الجديدة للكشف عن Sars-CoV-2 في جميع العينات الوهمية في غضون 30 إلى 45 دقيقة، ولكن الدكتور روبرت شورتن ، من جمعية الكيمياء الحيوية السريرية والطب المخبري ، قال إن هناك قيودًا على التكنولوجيا والتى تحتاج إلى مزيد من التجارب.