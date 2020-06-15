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شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار جديد لفيروس كورونا يظهر النتائج فى 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق من العلماء الأمريكيين من تطوير اختبار جديد يمكن أن يشخص فيروس كورونا "Covid-19 " في 30 دقيقة فقط عن طريق تحليل البول أو الدم أو اللعاب .
وقال الباحثون بقيادة لورا لامب من Beaumont Health ، نظام الرعاية الصحية في ميشيجان ، الولايات المتحدة ، وفقا لجريدة " thesun" إن الهدف الرئيسي من دراستهم هو البحث عن اختبار تشخيصي سريع للفحص، حيث عثرت الطريقة على مواد جينية من الفيروس واستخدمت بنجاح للكشف عن زيكا وإيبولا.
اختبار كورونا فى 30 دقيقة
أجرى الفريق اختبارات على عينات مقلدة من المرضى ، تضمنت عينات وهمية من المواد الوراثية من الفيروس، وتم اختبار العينات باستخدام الطريقة الجديدة وكذلك التقليدية الحالية.
تم العثور على طريقة الاختبار الجديدة للكشف عن Sars-CoV-2 في جميع العينات الوهمية في غضون 30 إلى 45 دقيقة، ولكن الدكتور روبرت شورتن ، من جمعية الكيمياء الحيوية السريرية والطب المخبري ، قال إن هناك قيودًا على التكنولوجيا والتى تحتاج إلى مزيد من التجارب.
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