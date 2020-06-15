شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. كيف تهاجم مناعة الإنسان الخلايا السرطانية وتقضي عليها؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر الدكتور فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو أوضح من خلاله كيف تهاجم خلايا المناعة الخلايا السرطانية وتقضي عليها.
وعلق الخضيري على المقطع بقوله “شاهد كيف تهاجم خلايا المناعة (T Cell) الخلايا السرطانية وتقتلها داخل خلايا جسم الإنسان (قبل تكوّن الورم) وهو لا يشعر بهذه الإعجاز والدقة والحماية اليومية”.
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