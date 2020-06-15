الخليج 365الأحد 2020/6/14 11:17 م بتوقيت أبوظبي
طالب الجيش الليبي بإجراء تحقيق سريع وشامل حول الانتهاكات والتلغيم والمقابر الجماعية في ترهونة.
وقال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي الأحد، "ثمة جرائم حرب ارتكبت تحت المظلة التركية ولن تسقط بالتقادم".
وأضاف أن الانتهاكات، التي تشهدها مدن غربي ليبيا المؤيدة للجيش، فاقت التصورات، محملا المسؤولية المباشرة عنها للرئيس التركي رجب أردوغان ومليشياته التي استدعت الأجانب وسمحت لهم بدخول منازل الليبيين والاستيلاء عليها والتنكيل بأصحابها.
وأوضح المسماري أن كل تلك الجرائم معروف من ارتكبها ومن يرتكبها وهي من عقيدة الدواعش والمليشيات الإرهابية، مذكرا بأن زرع الألغام والتفخيخ والتنكيل بالمدنيين واستهدافهم هي من أخلاق المليشيات والإرهابيين وهي أمور شاهدها الجيش الليبي لدى تحرير شرق وجنوبي البلاد في أماكن كانت تسيطر عليها هذه العناصر.
كما تطرق المتحدث باسم الجيش الليبي إلى الفيديو المنتشر لقيام لمليشيا طرابلس بتعذيب أفراد من العمالة المصرية، وقال إن "هذا التصرف المسيء لا يمثل الشعب الليبي".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يطالب بتحقيق سريع وشامل حول الانتهاكات والتلغيم والمقابر الجماعية في ترهونة المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.