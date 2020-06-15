الجيش الليبي يطالب بتحقيق سريع وشامل حول الانتهاكات والتلغيم والمقابر الجماعية في ترهونة المزيد

طالب الجيش الليبي بإجراء تحقيق سريع وشامل حول الانتهاكات والتلغيم والمقابر الجماعية في ترهونة.

وقال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي الأحد، "ثمة جرائم حرب ارتكبت تحت المظلة التركية ولن تسقط بالتقادم".

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وأضاف أن الانتهاكات، التي تشهدها مدن غربي ليبيا المؤيدة للجيش، فاقت التصورات، محملا المسؤولية المباشرة عنها للرئيس التركي رجب أردوغان ومليشياته التي استدعت الأجانب وسمحت لهم بدخول منازل الليبيين والاستيلاء عليها والتنكيل بأصحابها.

وأوضح المسماري أن كل تلك الجرائم معروف من ارتكبها ومن يرتكبها وهي من عقيدة الدواعش والمليشيات الإرهابية، مذكرا بأن زرع الألغام والتفخيخ والتنكيل بالمدنيين واستهدافهم هي من أخلاق المليشيات والإرهابيين وهي أمور شاهدها الجيش الليبي لدى تحرير شرق وجنوبي البلاد في أماكن كانت تسيطر عليها هذه العناصر.



كما تطرق المتحدث باسم الجيش الليبي إلى الفيديو المنتشر لقيام لمليشيا طرابلس بتعذيب أفراد من العمالة المصرية، وقال إن "هذا التصرف المسيء لا يمثل الشعب الليبي".