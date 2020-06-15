دراسة تؤكد أن الأشخاص المصابون بالسكر يزيد احتمال إصابتهم بكسر العظام أربع مرات

توصلت دراسة مراجعة إلى أن الأشخاص المصابين بالسكري يزيد احتمال إصابتهم بكسر في عظم الفخد أو أحد أطرافهم أربع مرات، علاوة على ذلك، خلص الباحثون إلى أن خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2 يزداد مع استخدام الأنسولين ومدة حالتهم.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية، قالت عالمة العظام تاتيان فيلاكا من جامعة شيفيلد: "يمكن أن يتسبب مرض السكري في عدد من المضاعفات المعروفة بما في ذلك مشاكل في الكلى وفقدان البصر ومشاكل في قدميك وتلف الأعصاب، ومع ذلك، حتى الآن العديد من مرضى السكري وأطبائهم لا يدركون أنهم أكثر عرضة لخطر كسور العظام

نحن بحاجة إلى رفع مستوى الوعي حول المخاطر الكبيرة التي يواجهها مرضى السكري لمساعدتهم على منع الكسور. على سبيل المثال، منع السقوط يمكن أن يقلل من خطر الكسر.

يمكن أن تكون الكسور خطيرة للغاية ، خاصة عند كبار السن. "إن كسور الفخد هي الأكثر خطورة لأنها تسبب العجز العالي" ، حيث يعاني حوالي 76000 شخص في المملكة المتحدة من كسر في الفخد كل عام ويعتقد أن ما يصل إلى 20 في المائة من الأشخاص سيموتون في غضون عام من الكسر

العديد من الآخرين لا يستعيدون حركتهم بشكل كامل ويمكن أن يتسبب ذلك في فقدان الكثير من الناس"، تشير التقديرات إلى أن حوالي واحد من كل 15 شخصًا في المملكة المتحدة مصابًا بداء السكري - وهي حالة خطيرة يكون فيها مستوى السكر في الدم مرتفعًا للغاية.

يأتي في شكلين: النوع 1، حيث لا يستطيع الجسم إنتاج هرمون الأنسولين الذي يعزز امتصاص الجلوكوز من الدم، والنوع 2، حيث يكون الجسم غير قادر على إنتاج كمية كافية من الأنسولين، أو حيث لا يعمل الأنسولين بشكل صحيح.

وقال المؤلف الورقي ستيفن كامينجز من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو "يجب أن يكون مرضى السكري والأطباء الذين يعتنون بهم على دراية بخطر الإصابة بالكسور".

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"يتم تشجيع المرضى على سؤال أطبائهم عما يجب فعله حيال هذا الخطر، ويجب على الأطباء تقييم الخطر والنظر في العلاج لتقليل هذا الخطر".

وأضاف ريتشارد إيستيل من جامعة شيفيلد: "نأمل أنه من خلال رفع مستوى الوعي بشأن المخاطر الأكبر التي تواجه الأشخاص المصابين بداء السكري ، فإن كثافة العظام وقوة العظام ستصبح شيئًا يقيمه الأطباء بشكل روتيني

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