دراسة بريطانية تؤكّد أنّ ثلث وفيات "كورونا" من مرضى السكري

حذر مجموعة من الخبراء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية من أن مرضى السكرى هم الأكثر عرضة للخطر عند الإصابة بفيروس كورونا المتسجد "كوفيد 19". ونقلت الصحيفة عن مقال منشور في نجلة "نيو إنجلاند" الطبية قام عليه نحو 17 خبيرا، أن المصابين بمرض السكري أكثر عرضة للوفاة عند الإصابة بفيروس كورونا بمعدل ضعف نسبة وفاة المصابين الآخرين. وأضاف الخبراء أن ثلث الوفيات المسجلة بفيروس كورونا كانت لأشخاص يعانون من مرض السكري.

وأشارت إلى أن الباحث الرئيسي في إحدى الدراسات، جوناثان فالابجي، الذي يعمل بمنصب المدير السريري الوطني لمرض السكري والسمنة، بتحليل أسباب وفاة 23.804 مريضا بفيروس كورونا في إنجلترا خلال الفترة ما بين 1 مارس و11 مايو، ليجد أن 31.4% منهم مصابون بمرض السكري من النوع الثاني و1.5% مصابون بالنوع الأول. وأكدت الدراسة كذلك أن مرضى السكري من النوع الثاني هم الأكثر عرضة للوفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا أكثر من المصابين الآخرين.

وأوضحت أن مصابي كورونا الذين يعانون السكري من النوع الثاني، يعانون من ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، مما يضعف قدرتهم على التحكم في جسمهم ومقاومة المرض، وبالتالي تزيد نسبة الوفاة بنسبة 60%. على جانب آخر، قالت دراسات وأبحاث حديثة أن الإصابة بفيروس كورونا نفسها قد تسبب الإصابة بمرض السكري، حيث إن بروتين ACE-2، المستقبل لفيروس كورونا، موجود أيضًا في الأعضاء التي تدير عملية تحليل الجلوكوز في البنكرياس والكبد والأمعاء الدقيقة والكلى، يمكن أن يتعطل معالجة سكر الدم بشدة.

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