تعرف على أهم 5 أخطاء فى الإسعافات الأولية قد تقع بها عند التعامل مع الحروق

تُعد الإصابة بحروق طفيفة أمرًا طبيعيًا عند العمل في المطبخ ولكن في بعض الأحيان ، قد تحدث حوادث كبيرة، مثل حرق الزيت مثلا، لذا يجب معرفة كيف تعالج هذه الحروق، ويعتبر أسهل علاج هو وضع يدك في ماء بارد مثلج لمنع التهاب الجلد، ولكن هل تعلم أن إبقاء يدك في الماء لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحرق؟، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth: هناك العديد من أخطاء الإسعافات الأولية الشائعة الأخرى للحروق التي يجب أن نعرفها ونتجنبها.

1- إبقاء اليدين في الماء لفترة طويلة

عند التعرض إلى حرق أول ما نقوم به وضع اليدين على الفور تحت صنبور الماء، هذا يهدأ الإحساس بالحرق ويمنع ظهور البثور، وبعض الناس يضعون مكعبات الثلج أيضًا على الجلد المحروق.



ومع ذلك ، يجب ألا تصب الماء على يدك لفترة طويلة لأنها يمكن أن تتلف الأنسجة، على الرغن أنه قد يوفر راحة فورية ولكنه قد يؤثر على عملية الشفاء وقد ينتهي الأمر إلى الحصول على ندوب.

2- كسر البثور المنتفخة

فى بعض الحالات ، تظهر البثور على الرغم من محاولات عديدة للوقاية، و في مثل هذه الحالة ، لا تكسرها أو تهيجها، حيث تحمل هذه البثور قيحًا قد ينتشر في اليد إذا تمزق، و بدلاً من تخفيف المشكلة ، سيؤدي ذلك فقط إلى زيادة الألم والمضاعفات.



إلى جانب ذلك ، يزداد خطر الإصابة بالجلد أيضًا إذا تم كسر البثور، فمن الأفضل تركهم للشفاء من تلقاء أنفسهم، وسيهدأ هذا في غضون يوم أو يومين إذا لم تزعجهم.



وبالنسبة للبثور الكبيرة ، استشر طبيبك للحصول على العلاج المناسب وتجنب العلاجات المنزلية عليها.

3- استخدام المضادات الحيوية أو المراهم

إذا كنت مصابًا بحروق طفيفة ، فدعها تلتئم دون أي علاج أو علاج منزل، حيث يستخدم العديد من الأشخاص المراهم والمضادات الحيوية لتخفيف الحرق وتقليل التورم، وفي الواقع ، هذه تقتل البكتيريا الصحية الموجودة على الجلد والتي لديها القدرة على شفاء الجلد دون أي مواد كيميائية، ضع المرهم فقط إذا كان الحرق كبيرًا، لكن فى الأغلب تجنب ذلك.

4- عدم حماية البشرة من أشعة الشمس والحرارة

إذا تعرضت يديك للحرق، يجب حمايتها من الحرارة وأشعة الشمس، لأن التعرض للحرارة يمكن أن يسبب الألم وتهيج الحروق، فكثير من الناس يخرجون في الشمس دون تغطية حروقهم، وهذا خطأ.

5- وضع الزبدة أو معجون الأسنان

عندما تحرق اليدين ، ترش الملح أو تضع الزبدة عليه لتهدئته، لكن لا تفعل هاتين الطريقتين أبدًا ، فقد يؤدي إلى تلف الجلد، كما أن بالإضافة إلى ذلك ، فإن وضع الزبد أو المايونيز أو معجون الأسنان على الحرق يمكن أن يجعل الجلد أسوأ، لذلك ، تناول الدواء فقط بناء على نصيحة الطبيب.

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