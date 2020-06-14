شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. 9 خطوات تحميك من عدوى فيروس كورونا فى التواليت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العديد من الأطباء والخبراء أن دورات المياه هي أكثر الأماكن التي قد تنقل عدوى فيروس كورونا، لذا ينصح أي عائلة لديها مريض بكورونا أن تخصص له دورة مياه له بمفرده، لمنع انتقال العدوى.

في هذا التقرير نقدم نصائح طبية للوقاية من كورونا في دورات المياه أو المرحاض، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطانية.