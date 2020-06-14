شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ما هى أشعة HIDA وأهميتها لتشخيص المرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعة HIDA هو اختبار يستخدم لتصوير الكبد والمرارة والقنوات الصفراوية والأمعاء الدقيقة وقد يحتاج الشخص إلى الصيام لمدة 4 إلى 12 ساعة قبل إجراء هذا الفحص كما يجب على النساء الحوامل أو المرضعات إخبار طبيبهن قبل إجرائه، من خلال سلسلة اطمن على نفسك نتعرف على أشعة HIDA، بحسب موقع medicalnewstoday.

لماذا يطلب الطبيب فحص HIDA

-قياس المعدل الذي تطلق فيه المرارة الصفراء.

-التحقق من وظيفة إفراز الصفراء في الكبد.

-اتباع مسار الصفراء من الكبد إلى الأمعاء الدقيقة.

-تقييم نتائج عملية زرع الكبد.

-البحث عن سبب الألم الناشئ في الجانب الأيمن من البطن.

-اكتشاف سبب اليرقان أو الصبغة الصفراء على الجلد.

يمكن أن تساعد عمليات فحص HIDA في تشخيص ما يلي:

-رتق القنوات الصفراوية، وهو شذوذ نادر في القناة الصفراوية الخلقية أو الموروثة.

-التهاب المرارة.

-مضاعفات العمليات، مثل التسربات الصفراوية أو النواسير ، وهي روابط غير طبيعية بين عضوين.

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-انسداد القناة الصفراوية.

-قد يستخدم الأطباء الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية بالتزامن مع فحوصات HIDA لتأكيد التشخيص.

كيفية الاستعداد لفحص HIDA

بعد أن يصوم الشخص لمدة 4 إلى 12 ساعة، قد يُسمح له بشرب السوائل الصافية، ولكن تحقق دائمًا من ذلك مع الطبيب.

قبل الخضوع لهذا الإجراء ، يجب على جميع الأفراد إخبار طبيبهم عن أي أدوية ومكملات غذائية يتناولونها.

عادة لا يتم إجراء فحص HIDA للنساء الحوامل حيث قد يكون هناك خطر محتمل على الجنين وتنصح النساء المرضعات بتجنب إطعام أطفالهن لعدة أيام بعد المسح.

نتائج آشعة HIDA

-الطبيعية: هذا يعني أن الراسم انتقل بحرية من الكبد إلى المرارة والأمعاء الدقيقة.

-حركة بطيئة: إذا تحرك الراسم ببطء عبر الجسم ، فقد يشير ذلك إلى وجود انسداد أو انسداد في المرارة أو القناة الصفراوية.

-غير موجود: إذا لم يكن هناك علامة على التتبع الإشعاعي في المرارة، يمكن أن يكون علامة على التهاب حاد في المرارة.

- إذا أخذ الشخص CCK لإفراغ المرارة، وكانت كمية مادة التتبع التي تغادر المرارة منخفضة بشكل غير طبيعي، يمكن أن تشير إلى التهاب مزمن في المرارة أو التهاب المرارة المزمن.

-تم الكشف عن التتبع الإشعاعي في أجزاء أخرى من الجسم: في الحالات التي يصل فيها التتبع إلى مناطق أخرى من الجسم، قد يعني ذلك وجود تسرب في الجهاز الصفراوي.