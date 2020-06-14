شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أدوية الحكمة بمصر ترفع السعة الإنتاجية من فيتامين سى ريتارد لسد الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة أدوية حكمة مصر بإنتاج كميات ضخمة من فيتامين «سى ريتارد» ممتدة المفعول. ويعدّ فيتامين «سي» أحد أهم المكملات العلاجية المستخدمة فى البروتوكول الرسمى لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) فى جمهورية مصر العربية، وذلك باعتباره واحدًا من أهم العناصر الأساسية اللازمة لدعم جهاز المناعة وتقويته.

وقامت الشركة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية والشراء الموحد بتوفير الكميات اللازمة لتأمين احتياجات مستشفيات العزل المقدمة لخدمة علاج فيروس كورونا المستجد، كما تم ضخ حوالى 450 ألف علبة فى الأسواق لتعزيز أرصدة احتياجات السوق المحلي.

ومن جانبه، قال مسعود عبدالمجيد، العضو المنتدب لشركات أدوية حكمة مصر: «اننا نسعى دائمًا إلى بذل أقصى جهودنا لضمان استمرارية إنتاج الأدوية اللازمة لصحة المواطنين وسلامتهم وتوفيرها فى الاسواق بشكل مستمر، مجسدين بذلك رسالة الحكمة المتمثلة بتوفير صحة أفضل، فى متناول اليد، كل يوم».

وتسعى « أدوية الحكمة» إلى توفير صحة أفضل، فى متناول اليد، كل يوم، لملايين من الناس فى أكثر من 50 دولة حول العالم.

ومنذ أكثر من 40 عامًا، تقدم الحكمة أدوية عالية الجودة وتتيحها لمن هم بحاجة إليها بأسعار معقولة.

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ومن مقرها فى المملكة المتحدة، تعد «الحكمة» شركة عالمية بتواجد محلى، وتتواجد فى الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

وبالاعتماد على خبرتها ورؤيتها الواسعة، تعمل «الحكمة» على تحويل العلوم المتطورة إلى حلول مبتكرة تحسّن من جودة حياة الأفراد، كما تلتزم تجاه عملائها والمرضى الذين يخدمونهم.

ومن خلال التفكير الإبداعى والتطبيق العملى، تقدم الحكمة مجموعة واسعة من الأدوية الجنيسة ذات العلامة التجارية المسجلة وغير المسجلة، كما يعمل موظفوها، وعددهم 8600 موظف وموظفة، على بناء عالم أكثر صحة يثرى جميع المجتمعات.

«الحكمة» هى شريك رائد فى مجال الأدوية المرخصة، ومن خلال ذراعها الاستثمارى، تعمل على جذب التقنيات المبتكرة فى مجال الصحة وتوظيفها لخدمة الأفراد حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hikma.com