شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة "جونز هوبكنز" تجرى أبحاث للتوصل للقاح من البلازما للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن الأطباء يقومون حاليا باختبار ما إذا كان بلازما الدم من الناجين من فيروس كورونا التاجي، يمكن أن تمنع العدوى في الأشخاص المعرضين لفيروس كورونا COVID-19

وقالت الصحيفة، تحتوي البلازما من دم الناجين من فيروس كورونا التاجي على خلايا مناعية، بما في ذلك الأجسام المضادة التي قد تساعد في محاربة العدوى.

قال الدكتور شموئيل شوهام، من جامعة جونز هوبكنز، الذي بدأ دراسة على 150 متطوعًا لمعرفة ما إذا كانت البلازما الغنية بالخلايا المناعية، يمكن أن تمنع العدوى، "لدينا بصيص أمل"، تم علاج الآلاف من مرضى فيروس كورونا التاجي في المستشفيات في جميع أنحاء العالم بما يسمى ببلازما النقاهة، بما في ذلك أكثر من 20 ألف شخص في الولايات المتحدة، مع القليل من الأدلة القوية حتى الآن على أنها تحدث فرقًا، كانت إحدى الدراسات الحديثة من الصين غير واضحة في حين عرضت دراسة أخرى من نيويورك تؤكد فائدتها.

إنها دراسة صارمة، سيتم تعيين 150 متطوعًا بشكل عشوائي للحصول على إما البلازما من الناجين من فيروس كورونا COVID-19 التي تحتوي على أجسام مضادة لمحاربة فيروس كورونا، أو البلازما العادية، مثل المستخدمة يوميًا في المستشفيات، والتي تم تجميدها قبل الوباء، سيتتبع العلماء ما إذا كان هناك اختلاف بينهما.

تم علاج الآلاف من مرضى فيروس كورونا التاجي تجريبيًا بالبلازما من الناجين، ولكن ليس من الواضح تمامًا ما إذا كان العلاج يساعد، يختبر الأطباء في جامعة "جونز هوبكنز"، بالولايات المتحدة الآن، ما إذا كانت البلازما قد تمنع العدوى في تجربة إكلينيكية لـ 150 شخصًا.

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وقالت الصحيفة، يختبر العلماء ما إذا كانت بلازما الدم من الناجين من فيروس كورونا التاجي، يمكن أن تمنع العدوى في الآخرين، يتبرع الناجون من فيروس كورونا " COVID-19"، ببلازما الدم بأعداد كبيرة على أمل أن يساعد المرضى الآخرين على التعافي من فيروس كورونا التاجي.

لا يزال من غير الواضح تمامًا ما إذا كانت البلازما من المرضى الذين تم شفائهم أو مقدارها تعزز احتمالات البقاء على قيد الحياة لأولئك الذين ما زالوا يحاربون الفيروس، ولكن إذا كانت وقائية، فقد تكون موردًا كبيرًا غير مستغل حيث تقاتل الولايات المتحدة لقمع موجة ثانية.



التبرع بالبلازما لانقاذ البشرية

إذا نجحت، يمكن أن يكون للبلازما الناجية المأخوذة من دم المتعافين من فيروس كورونا، تداعيات مهمة حتى الوصول إلى لقاح، مما يزيد من احتمال حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر الذين يعانون من ضعف المناعة.

أضافت الصحيفة، أصاب فيروس كورونا التاجي الجديد أكثر من 7 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، وقتل أكثر من 400ألف شخص، وفقًا للإحصاءات الرسمية التي يعتقد أنها أقل من الواقع.

مع عدم وجود علاجات جيدة حتى الآن، يدرس الباحثون بشكل محموم كل شيء من الأدوية التي تعالج الفيروسات الأخرى إلى بلازما النقاهة "الناجية"، وهو علاج عمره قرن من الزمن، يستخدم لمكافحة العدوى قبل ظهور الأدوية الحديثة.