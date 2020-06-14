شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح حتى لا تصاب باكتئاب كورونا أو تفكر فى الانتحار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا حول العالم كشفت دراسات عديدة عن انتشار الأمراض النفسية خاصة الاكتئاب الذي قد يقود فى بعض الحالات إلى لانتحار، وقد تزايد الأمر مع المزيد من أخبار الوفيات والإصابات والعزل المنزلي والتباعد الاجتماعي.

وفى هذا الفيديو، نقدم للقراء 8 نصائح من الطب النفسي للوقاية من الاكتئاب الذى يسببه فيروس كورونا والذى يقودك للانتحار، وفقاً لموقع USA today..