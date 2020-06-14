نصائح للوقاية من كورونا عند الذهاب إلى المسجد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عادت الحياة إلى طبيعتها بشكل جزئي في عدد من الدول، وأصبح لدى البعض القدرة على القيام بأمور مثل الصلاة في المساجد، لكن وفق الإجراءات الوقائية.

ووضعت وزارة الصحة السعودية عدد من النصائح التي يجب الالتزام بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عند الذهاب إلى المسجد.

وأوضحت التعليمات، التي نشرتها الوزارة عبر "تويتر"، ضرورة عدم ذهاب بعض الفئات من الأشخاص، مثل كبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، والأطفال دون عمر الـ15 عاما، ومن تظهر عليه أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة، والكحة، وضيق التنفس.

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وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت إعادة فتح المساجد بعد شهرين على إغلاقها نظرا لتفشي فيروس كورونا، ووضعت بروتوكولات صحية صارمة حددتها وزارة الداخلية في 3 يونيو/حزيران الجاري.

وتضمنت التعليمات وجوب إحضار المصلين لسجادتهم ومصحفهم الخاص، إضافة إلى معقم كحولي لليدين، وكمامة قماشية إضافية كما تضمنت التعليمات أيضا الوضوء في المنزل، وعدم المصافحة والعناق.



