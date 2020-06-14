إنفوجراف.. أهداف اليوم العالمي للمتبرعين بالدم 2020

يحتفل العالم يوم 14 يونيو من كل عام باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، ويأتي موضوع حملة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم هذا العام هو "الدم المأمون ينقذ الأرواح"، وشعارها "تبرع بدمك واجعل العالم مكانا أوفر صحة".

وينصب تركيز الحملة على مساهمة الأفراد المتبرعين في تحسين صحة الآخرين في المجتمع المحلي. فالحاجة إلى التبرع بالدم هي حاجة ملموسة في جميع أنحاء العالم لضمان إتاحة الدم ومنتجاته بصورة مأمونة وبجودة مضمونة للأفراد والمجتمعات المحلية في الأوضاع العادية والطارئة.

الإنفوجراف التالي يوضح أهمية التبرع بالدم وأهداف هذه الاحتفالية العالمية:



