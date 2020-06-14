الأمير كارل فيليب وقرينته صوفيا يحتفلان بذكرى زواجهما الخامسة

يحتفل، اليوم السبت، الأمير السويدى كارل فيليب، وزوجته الأميرة صوفيا، دوق ودوقة فارملاند، بعيد زواجهما الخامس، حيث تزوج الأميران يوم 13 يونيو 2015، وبهذه المناسبة، نشر الحساب الملكى السويدى لأمير وأميرة السويد، على "إنستجرام"، مجموعة صور من حفل الزفاف واستعداد العروسين حينها لإعلان زواجهما رسميًا.

وكتب الحساب الملكى للأمير كارل والأميرة صوفيا، فى تعليقه على الصور، "فى بعض الأحيان يأتى كل شخص إلى خيار حاسم.. خيار يحدد مستقبل المرء ويتعلق بمن هو الشخص وقبل كل شىء من يريد أن يكون.. وغالبًا ما يتطلب الأمر الشجاعة. الشجاعة لعدم اختيار الطريق السهل لمجرد أنه سهل، بدون شجاعة للبقاء على الطريق الصعب لأنه صحيح"، وأضاف "نحتفل اليوم بمرور خمس سنوات على الزواج".

والرسالة التى كتبت على الصور المنشورة عبر الحساب الملكى هى جزء من خطاب زفاف الأمير كارل فيليب، وفى 13 يونيو 2015، شهدت السويد اتحاد الملك كارل جوستاف والابن الوحيد للملكة سيلفيا الأمير كارل فيليب وصديقته السويدية صوفيا هيلكفيست، وكان الأمير كارل فيليب آخر ابن للملك والملكة السويدية للزواج، وأقيم حفل زفافهما فى الكنيسة الملكية فى القصر الملكى فى وسط ستوكهولم، وأعقب الحفل حفل استقبال وعشاء فى القصر الملكى، وذلك حسب ما نشره الموقع الملكى الرسمى.

والتقى الزوجان الملكيان فى عام 2010، عندما كان الاثنان يأكلان فى نفس المطعم، ولحسن الحظ بالنسبة لهما، كان الأصدقاء الذين كانوا معهم يعرفون بعضهم البعض، وقال كارل فيليب بعد خطوبته: "لقد بدأنا بتحية خجولة وتبعنا كل شىء.. وقبل شهرتها كأميرة، اشتهرت صوفيا كموديل لمجلات الرجال ودورها فى المسلسل التلفزيونى الواقعى "Paradise Hotel"، ودرست الأميرة صوفيا المحاسبة فى نيويورك (حيث عملت نادلًا)، وهى أيضًا شغوفة باللياقة البدنية، بعد أن حصلت على شهادة كمدرب اليوجا، والأكثر إثارة للإعجاب أنها عملت كمتطوعة وعاملة مساعدة فى جنوب إفريقيا والسنغال وغانا، وذلك وفقًا لما نشرته " hellomagazine".

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وفى 19 أبريل 2016، أعلن الديوان الملكى السويدى، عن إنجاب الأميرة صوفيا زوجة الأمير السويدى كارل فيليب، طفلهما الأول فى إحدى المستشفيات بستوكهولم، وتحديدًا مستشفى بداندريد، وقال بيان للديوان الملكى - حينها - إن "الأميرة صوفيا أنجبت صبى بصحة جيدة وهى أيضًا فى صحة جيدة الآن، وأعرب الأمير السويدى كارل فيليب عن سعادته بالمولود الجديد، مؤكدًا أنه يزن نحو 3.6 كجم".

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