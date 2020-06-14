10 نصائح لمقاومة الاكتئاب والملل فى زمن انتشار وباء "كورونا"

كشف موقع "boldsky"، عن أن بعض الدول تحتفل بيوم صحة الأسرة واللياقة البدنية في 13 يونيو من كل عام، يعزز هذا اليوم أهمية الأنشطة البدنية، ويشجع الأسر على المشاركة في الأنشطة البدنية معًا، النشاط البدني المنتظم مهم لأنه يساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك مرض السكري، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، والاكتئاب، والسرطان، وهشاشة العظام.وتقلل الزيادة في النشاط البدني من خطر الوفاة المبكرة، من أمراض القلب بين الرجال والنساء عديمي الأعراض. لكن معظمنا هذه الأيام يقودون أنماط حياة غير مستقرة، تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وقال الموقع: "يجب أن يبقى الأطفال، وأفراد الأسرة، نشطين بدنيًا لتقليل خطر الإصابة بالأمراض، أظهرت دراسة أن الأسر التي تشارك نفسها في النشاط البدني لأطفالها كان لها تأثير أكبر على سلوكيات الأطفال، مقارنة بتشجيع وملاحظة النشاط البدني لأطفالهم، الآباء هم قدوة لأطفالهم، لذا فإن مشاركة الأنشطة البدنية معًا يمكن أن يحسن الصحة العامة، وتحقيق الرفاهية، كما تتيح لك الاستمتاع بوقتك معًا. في يوم صحة الأسرة واللياقة البدنية يقدم موقع"boldsky"، بعض النصائح الصحية للعائلات لكي تبقى بصحة جيدة مع أسرتك:

1. قم بالمشي معًا

إن المشي يوميًا في الحديقة، أو الحي لمدة 20-30 دقيقة يوميًا مع أطفالك هو طريقة مثالية للتفكير في اليوم والتعرف على ما يحدث في حياة بعضهم البعض، سيساعد ذلك الأطفال وأفراد العائلة على التواصل مع الطبيعة في الخارج وإعادة تنشيط أنفسهم.

2. استمتع بالأنشطة الترفيهية

يجب على العائلات إنشاء برامج ممتعة وممارسة للأطفال والتي من المرجح أن تساعد في إشراك عائلتك، على سبيل المثال، الاستيقاظ في الصباح والذهاب للجرى، أو ركوب الدراجات معًا، أو الخروج في الحديقة للاستمتاع بلعبة ممتعة أو الرسم معًا.

3.ممارسة الهوايات

إذا كنت أنت أو طفلك يحب أي نوع من الألعاب الرياضية، العبها معًا، يمكن أن تكون تنس أو كرة الريشة أو كرة القدم، إذا كان الرقص هو هوايتك، فتعلم شكلًا جديدًا من الرقص، وعلم الأطفال بعض الحركات.

يمكن أن تكون هدايا اللياقة البدنية، مثل مضرب تنس، أو كرة قدم، أو متزلج، أو دراجة، سيساعد ذلك أنت وأطفالك على الانخراط في النشاط البدني ويساعدون على تعزيز اللياقة البدنية.

4. تقديم هدايا اللياقة البدنية لطفلك..

بدلاً من شراء فستان أو لعبة باهظة الثمن أو لعبة فيديو لعيد ميلاده اشترِ شيئًا سيسمح لأطفالك بالحفاظ على لياقتهم، يمكن أن تكون هدايا اللياقة البدنية عبارة عن مضرب تنس، أو كرة قدم، أو متزلج، أو دراجة، سيساعد ذلك أنت وأطفالك على الانخراط في النشاط البدني، ويساعدون على تعزيز اللياقة البدنية.

5جرب نشاطًا جديدًا

جرب أنشطة جديدة ومغامرة مع أطفالك، لأنه لن يعزز لياقتك فحسب، بل سيزيد أيضًا من رابطة أسرتك، على سبيل المثال، يمكنك أنت وطفلك الذهاب في نزهة معًا، لأن المشي هو وسيلة ممتعة للانخراط في نشاط بدني كافٍ.

6. ضع خطة تغذية لعائلتك

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عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على لياقتك وصحتك، تلعب التغذية دورًا مهمًا أيضًا، إن تناول الأطعمة المناسبة سيساعد أفراد الأسرة والأطفال في الحفاظ على وزن صحي، وأيضًا زيادة مستويات الطاقة. ابدأ يومك بوجبة إفطار مغذية، اجعل الغداء والعشاء خفيفًا وبسيطًا، قم بإعداد خطة قائمة طعام كل يوم تتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة.

7.ممارسة النشاط البدنى..

امتلك التزامًا أو هدفًا مثل النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يوميًا مع أطفالك، لأن هذا سيساعدك على البقاء على المسار الصحيح، قدم طرقًا ممتعة وسهلة لتبقى نشطًا بدنيًا وادمجها في روتيني اليومي.

8. جرب المسابقات العائلية

قم بإعداد مسابقات وتحديات ممتعة تتضمن الأنشطة البدنية، اطلب من أفراد عائلتك وأطفالك القفز على حبل القفز عشر مرات دون فقدان أو رؤية من يمكنه القيام بدائرة حولا لفترة طويلة، بهذه الطريقة، يمكنك تحفيز أفراد عائلتك على الحفاظ على لياقتهم ونشاطهم.

9. ممارسة الأعمال المنزلية اليومية

أشرك طفلك أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة في الأعمال المنزلية مثل تنظيف المنزل، وغسل الأطباق، وتسوق البقالة معًا بهذه الطريقة، يمكن للعائلات أن تساعد في تعزيز لياقتهم.

10. كن قدوة حسنة لأولادك

يقلد الأطفال من هم أكبر منهم في أي نشاط يقومون به، إذا تبنيت أسلوب حياة صحيًا وجعلت التمرين أولوية، فسوف يتعلم طفلك أهميته أيضًا. تحدث بإيجابية مع أطفالك عن التمرين وشجعهم على البقاء بصحة جيدة.

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