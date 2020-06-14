شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم والان مع التفاصيل

الأحد 14 يونيو 2020 ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 7787411، حتى اليوم، الساعة السابعة و46 دقيقة، حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي)، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد إن عدد حالات الوفاة في العالم بسبب الفيروس بلغ 430139.

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