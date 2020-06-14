مستجدات كورونا عالميا.. الهند تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على الرغم من الإجراءات الاحترازية حول العالم لاحتواء فيروس كورونا المستجد، فإن العدوى ما زالت تصيب كثيرين حول العالم لأسباب عدة، أبرزها عدم الالتزام بالإرشادات الطبية والإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس.

وحسب منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، فإن إجمالي الإصابات حول العالم، بلغ 7 ملايين و875 ألفا و522 إصابة، فيما سجل العالم 432 ألفا و519 حالة وفاة.

وكسر عدد المتعافين من الفيروس حاجز الـ4 ملايين، حيث سجل العالم 4 ملايين، و44 ألفا و232 متعافٍ من الفيروس، وذلك حتى الساعة 7 من صباح الأحد بتوقيت جرينتش.

يستعرض التقرير المحدث التالي آخر أخبار كورونا حول العالم ليوم الأحد 14 يونيو 2020.

الصين تسجل 57 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الصين، الأحد، 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة يوميّة هي الأعلى منذ أبريل الماضي، في وقت تتزايد المخاوف من موجة ثانية للفيروس.

وقالت لجنة الصحّة الوطنيّة إنّ "36 من تلك الإصابات الجديدة هي حالات إصابة محلّيّة سُجّلت في العاصمة بكين".

وأمرت السلطات الصينية، السبت، بفرض عزل طارئ على 11 حياً في العاصمة بكين بعد ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجدّ، ما يثير الخشية من تفشٍ جديد للوباء في البلاد.

وسجلت بكين قفزة في الإصابات الجديدة المؤكدة بعدما بدأت في فحوص جماعية بسوق شينفادي الواقعة بحي فنغتاي في جنوب غرب العاصمة.

وأضافت اللجنة أن 19 حالة من الإصابات الجديدة المؤكدة تخص مسافرين وفدوا من الخارج 17 منهم في إقليم قوانغدونغ.

وأعلنت الصين أيضا عن رصد 9 حالات دون أعراض.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى 83132، بينما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.

ألمانيا تسجل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الألمانية، الأحد، تسجيل 247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في ألمانيا منذ بداية تفشي الجائحة إلى 186 الفا و 269 شخصا، وفقًا لهيئة الأمراض المعدية في ألمانيا.

كما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8787.

وسجلت السلطات الصحية 300 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي عدد المرضى الذين تغلبوا على كورونا إلى 172 ألفا و200 حالة.

الهند تسجل 11929 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الأحد، تسجيل 11929 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة إصابات يومية تسجلها نيودلهي.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 320 ألفاً و 922 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 311 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 9195 حالة.

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ويشار إلى أن هذا ثاني يوم تسجل فيه الهند حالات إصابة يومية تتجاوز 11 ألف حالة.

وقد أصبحت الهند رابع أعلى دولة من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل وروسيا.

روسيا تسجل 8835 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت روسيا تسجيل 8835 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، ليرتفع مجمل المصابين في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إلى 528964.

وقالت السلطات إن 119 شخصا توفوا جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس في آخر 24 ساعة، مما يرفع عدد الوفيات إلى 6948.

سلطنة عمان تسجل 5 وفيات و1404 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الأحد، تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 104 حالات.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 1404 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 23481 حالة.

وأشارت إلى أن 924 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 8454.

42 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8734 حالة.





وقالت الوزارة، في بيان، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 212 حالة.



وأشارت إلى شفاء 29 مصابا، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 7725.

الكويت تسجل 7 وفيات و454 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 296حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 454 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 35920 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق، الأحد، أن 877 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 26759



إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية جراء كورونا منذ شهرين

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، أن 107 أشخاص توفوا بسبب وباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية منذ شهرين.

وقالت سيما السادات لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، إن الوفيات الجديدة ترفع إجمالي حصيلة الوفيات جراء كورونا في إيران حتى الآن إلى 837 حالة.

وأكدت تسجيل 2472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 187 ألفا و427 حالة.



وأضافت أنه حتى الآن تعافى 148 ألفا و674 مريضا وخرجوا من المستشفيات في أنحاء البلاد.

وذكرت المتحدثة أن 2781 شخصا من المصابين يعانون من حالة خطيرة من المرض حاليا.

