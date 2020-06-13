شكرا لقرائتكم خبر عن هل مرق اللحم يسبب انسداد الشرايين؟.. «النمر» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، حقيقة معلومة شائعة مفادها أن مرق اللحم يسبب انسداد الشرايين.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، ردا على تساؤل من أحد الأشخاص قال فيه: “أرجو إفادتنا هل مرق اللحم مضر ويسدد الشرايين؟”.

ورد الدكتور خالد النمر بقوله “لا.. فالذي يضر ليس مرق اللحم وإنما ارتفاع الكلسترول والدهون الثلاثية المستمر.. بمعنى أنك تستطيع تناول مرقة اللحم إذا كانت تحاليل الدهون في الدم عندك طبيعيه ولا تعاني السمنة”.