إسرائيل تسجل 177 إصابة بفيروس كورونا

سجلت إسرائيل، السبت، 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 18972 حالة، بحسب بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إن عدد الوفيات بقي عند 300 حالة.

وأضافت أن 35 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، وإن 45 في حالة متوسطة، في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

وأشارت إلى أن 25 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس الصناعي.

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ولفتت الوزارة الإسرائيلية إلى أن 15357 من إجمالي المصابين قد تماثلوا للشفاء، فيما بلغ عدد المرضى حاليا 3315 حالة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، الخميس، إنه إذا ما استمر الارتفاع في عدد الإصابات فإنه سيعاد فرض القيود التي تم رفعها الشهر الماضي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن وقف التسهيلات التي كان من المزمع أن تعلن عنها خلال الأيام المقبلة.

وسجلت الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الانخفاض الملحوظ خلال الشهر الماضي.