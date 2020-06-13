اكتشاف مادة بالجسم تمنع دخول فيروس كورونا

كشف بحث علمي أجراه فريق من العلماء في جامعتي نابولي فيدريكو الثاني وبيرودجا الإيطاليتين عن وجود مادة طبيعية موجود داخل جسم الإنسان يمكنها منع دخول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى الخلايا البشرية.

ونجح البحث في تحديد الجزئيات القادرة على هذه المهمة، وهي عبارة عن الستيرويد الموجود داجل الجسم بشكل طبيعي، بالإضافة إلى بعض الأحماض الصفراوية، أي المواد التي يتم إنتاجها في الكبد والأمعاء عن طريق التمثيل الغذائي للكوليسترول، حسب موقع blitzquotidiano الإيطالي.

وقال البحث إن هذه المواد يمكن أن تمنع هجوم فيروس كورونا المستجد، عندما لا يكون الحمل الفيروسي مرتفعا جدا.





وأوضحت أنجيلا زامبيلا، مديرة قسم الصيدلة بجامعة نابولي فيديريكو الثاني، أن مادة الستيرويد موجودة بالفعل في الجسم، ويمكنها منع دخول الفيروس إلى الخلايا.

وأضافت: "هي مادة طبيعية تماما موجودة أيضا في الأطعمة مثل العرقسوس أو نبات السوس وزيت الزيتون، وتعمل أيضا بالآلية نفسها".

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ويعد هذا البحث اكتشافا يمهد الطريق لوقاية مختلفة أيضا من كورونا، لأنه، كما قالت زامبيلا: "يعمل عندما لا يكون الحمل الفيروسي أو الكمية الإجمالية للفيروس الموجودة داخل جسم الإنسان، مرتفعة للغاية".

وأشارت زامبيلا إلى أن الدراسة هي الخطوة الأولى في وضع بروتوكول علاجي سيتم عرضه على الوكالة الإيطالية للأدوية Aifa.





أجرى البحث العلمي عدد من علماء الكيمياء الاصطناعية والأحياء الجزيئية، بالإضافة إلى مشاركة مجموعات من الباحثين في مجال علم الأحياء الدقيقة "الميكروبيولوجي" والأمراض المعدية في جامعة بيرودجا.

يذكر أن مصطلح الستيرويد يُطلق على مواد كيميائية أغلبها هرمونات توجد في الجسم، الذي يقوم بتصنيعها بشكل طبيعي لمساعدة الأعضاء والأنسجة والخلايا على القيام بوظائفها الطبيعية.

وتصنع الستيرويدات الطبيعية بشكل أساسي في الجسم باستعمال الكوليسترول، وذلك من قبل الغدة الكظرية وغيرها من أعضاء الجسم.

