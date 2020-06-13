وسائل إعلام عراقية: سقوط صاروخ بالقرب من قاعدة التاجي العسكرية شمالي العاصمة بغداد المزيد

سقط ،مساء السبت، صاروخ كاتيوشا على معسكر التاجي الذي تتواجد به قوات أمريكية في العراق، دون ورود أنباء عن خسائر.



وتحدثت وسائل إعلام عراقية عن دوي انفجار وقع قرب معسكر التاجي شمالي بغداد، جراء سقوط صاروخ كاتيوشا، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى مساء السبت.

ومعسكر التاجي يتعرض من وقت لأخر لهجمات صاروخية تتبناها مليشيات موالية لإيران، بهدف إشعال التوتر بين الحكومة العراقية والقوات الأمريكية، خاصة مع تواصل الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن والذي يحدد مستقبل القوات الأمريكية في بغداد.

كما تعرض المعسكر الذي يقع شمالي العاصمة العراقية بغداد، في 14 مارس/ آذار الماضي، لهجوم بصواريخ كاتيوشا، أدى لمقتل جنديين أمريكيين وبريطاني، بحسب وسائل إعلام محلية.