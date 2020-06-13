شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا تتخطى 225 ألف حالة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:40 مساءً, 13 يونيو 2020 م المناطق _ أديس أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في أنحاء القارة الأفريقية ارتفع من 216446 إلى 225105 إصابة.

وأفاد المركز في آخر تحديثاته أن عدد حالات التعافي من المرض في أفريقيا قد ازدا حيث وصل 102846 متعافي، مشيرا إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة من الوباء من 5756 إلى 6040 شخصًا.

وتعتبر دولة جنوب أفريقيا أكثر الدول المتضررة من فيروس كورونا، تليها مصر والمغرب وجيبوتي ونيجيريا والجزائر.

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