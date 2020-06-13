شكرا لقرائتكم خبر عن كاثي ليدرز.. أول امرأة في منصب مهم جدا داخل «ناسا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، تعيين كاثي ليدرز كمديرة للرحلات المأهولة إلى الفضاء، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وستخلف كاثي ليدرز التي تتمتع بخبرة تمتد لـ28 عاما في «ناسا»، دوج لوفيرو، الذي استقال من منصبه على بشكل مفاجىء الشهر الماضي، مرجعاً قراره لـ«خطأ» ارتكبه في وقت سابق من العام الجاري.

وستشرف ليدرز في منصبها الجديد على برنامج «أرتيميس»، والذي كشفت عنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي، ويهدف لإيصال رواد فضاء إلى القمر بحلول 2024.

ويأتي تعيين ليدرز في هذا المنصب المهم بوكالة الفضاء الأمريكية بعد أن أمضت سبع سنوات في قيادة برنامج الرحلات التجارية التابع لناسا والذي تتعاون فيه الوكالة مع القطاع الخاص، وتكلل بالنجاح مع إطلاق «سبيس إكس» رائدي فضاء لمحطة الفضاء الدولية في مايو الماضي.

كذلك عملت ليدرز منذ سنوات على برنامج التجارب الصعب الذي شهد إخفاقات على صعيد المركبات التي طورتها «سبيس إكس» و«بوينج»، للتحقق من أنها ستكون آمنة.

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