توقعات سارة..لقاح كورونا سيكون جاهز الخريف القادم

وذكر الوزير في منشور على فيسبوك، أن العقد ينص الحصول على 400 مليون جرعة من اللقاح الذي جرى تطويره مع جامعة أكسفورد، ووصلت تجاربه إلى مرحلة متقدمة بالفعل، ومن المتوقع الانتهاء منها في الخريف القادم.

وأضاف المسؤول الإيطالي، أن الدفعة الأولى من الجرعات ستكون متاحة بحلول نهاية العام، حسبما نقلت “رويترز”.

وتلقت المفوضية الأوروبية الجمعة تفويضا من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتفاوض على عمليات شراء مسبقة للقاحات واعدة للوقاية من فيروس كورونا وفقا لما ذكرة كبير مسؤولي الصحة في التكتل، لكن لم يتضح إن كانت هناك أموال كافية لذلك.