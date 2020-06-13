مستجدات كورونا حول العالم.. عزل عاصمة بوتسوانا وفحص إلزامي لزوار تونس

”الخليج 365” ترصد آخر وأحدث تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، استنادا إلى أحدث الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية من الحكومات المختلفة والجهات والمؤسسات الدولية.



يستعرض التقرير المحدث التالي آخر أخبار كورونا حول العالم لمساء السبت 13 يونيو/حزيران 2020، من حيث عدد الإصابات والوفيات وإجراءات الحكومات المختلفة.

بؤرة جديدة في بكين

أمرت السلطات الصينية، السبت، بفرض عزل طارئ على 11 حياً سكنيا في جنوب العاصمة بكين حيث سجلت 7 حالات كوفيد-19 قرب سوق محلية لبيع اللحوم منها 6، السبت، ما يثير الخشية من تفشٍ جديد للوباء في البلاد.

وأغلقت هذه البؤرة الجديدة للفيروس وسوق للمأكولات البحرية زارها أحد الأشخاص المصابين وكذلك تسع مدارس ودور للحضانة في محيط المنطقة.

كما علقت الزيارات الجماعية من مقاطعات صينية إلى بكين.

البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا من وفيات "كوفيد-19"

أصبحت البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضرّرًا من فيروس كورونا المستجدّ من حيث عدد الوفيّات بعد الولايات المتحدة، متجاوزةً المملكة المتحدة بتسجيلها 41828 وفاة.

وأكبر دولة في أمريكا اللاتينية التي تعد 212 مليون نسمة هي أيضا ثاني دول العالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة مع 828810 إصابات بحسب الأرقام الرسمية.

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أكثر من 426 ألف وفاة حول العالم





أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 426,029 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/ كانون الأول، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 11,00 بتوقيت جرينتش السبت.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 7,663,680 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 3,441,600 على الأقل.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير/شباط، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 114,669 وفاة تليها البرازيل مع 41828 وفاة وبريطانيا مع 41481 وفاة وإيطاليا مع 34223 وفاة وفرنسا مع 29374 وفاة.

فرض عزل على عاصمة بوتسوانا

أعلنت سلطات بوتسوانا فرض عزل صارم لفترة غير محددة على العاصمة اعتبارا من السبت، بعد اكتشاف 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد نصفها في جابورون.

وحذرت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع من تسارع تفشي الوباء في القارة الأفريقية التي كانت حتى الآن الأقل تضررا بكوفيد-19 من أوروبا وآسيا وأمريكا.

فحوص إلزامية للوافدين إلى تونس





أعلنت تونس، التي ستفتح حدودها في 27 يونوي/حزيران، أنها لن تفرض بعد الآن الحجر الصحي الإلزامي في فنادق على الوافدين إلى أراضيها لكنها ستطلب إبراز فحوص تُثبت خلو المسافرين من فيروس كورونا المستجدّ.

وأوضحت رئاسة الحكومة في بيان أن اعتباراً من الخميس المقبل سينبغي على التونسيين العائدين من الخارج تقديم "شهادة مخبرية تثبت التحليل السلبي (PCR) كوفيد-19 على ألا يتجاوز تاريخ إجرائه 72 ساعة عند الوصول إلى الحدود التونسية" بالإضافة إلى الخضوع "للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوماً".