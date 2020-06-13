إنفوجراف.. فيتامينات طبيعية تقوي المناعة لمواجهة كورونا

باتت الأنظار كلها موجهة إلى تعزيز المناعة في ظل المواجهة المستعرة مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبات الجميع يبحث عن كل ما يعزز الجسم للتغلب على هذا الفيروس.

وينصح الأطباء المتخصصون في مجال الفيروسات بتناول الأغذية الطبيعية الغنية بالفيتامينات التي تقوى جهاز المناعة، بغرض الوقاية أو التعافي بالنسبة للمصابين بالفيروس التاجي أو المخالطين لهم.

الإنفوجراف التالي يرصد أبرز الفيتامينات الطبيعية التي تقوي المناعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد..



