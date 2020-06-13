إنفوجراف.. فيتامينات طبيعية تقوي المناعة لمواجهة كورونا

الخليج 365السبت 2020/6/13 04:44 م بتوقيت أبوظبي
باتت الأنظار كلها موجهة إلى تعزيز المناعة في ظل المواجهة المستعرة مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبات الجميع يبحث عن كل ما يعزز الجسم للتغلب على هذا الفيروس.
وينصح الأطباء المتخصصون في مجال الفيروسات بتناول الأغذية الطبيعية الغنية بالفيتامينات التي تقوى جهاز المناعة، بغرض الوقاية أو التعافي بالنسبة للمصابين بالفيروس التاجي أو المخالطين لهم.
الإنفوجراف التالي يرصد أبرز الفيتامينات الطبيعية التي تقوي المناعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد..
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