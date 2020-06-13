فوائد لا تحصى لقشرة الموز.. لا ترميها بعد اليوم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد الموز من أكثر الفواكة الصحية التي يمكن للأشخاص تناولها، وذلك بسبب احتوائها على البروتينات والألياف والفيتامينات والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ، ولكن ماذا عن قشره؟.

قشر الموز يحتوي على العديد من الفوائد الغذائية والصحية والجمالية، إذ يستخدم لتحسين عملية الهضم وخفض نسبة الكوليسترول وعلاج بعض المشاكل الجلدية الشائعة.

ونستعرض تاليا بعض الفوائد المذهلة لقشر الموز:

التقليل من الحكة

يعد قشر الموز رائعا للتخفيف من الحكة المؤلمة التي تنتج عن لسعات الحشرات، إذ يمكنكِ وضع قطع صغيرة من القشرة على مكان اللسعة أو الحكة وعمل تدليك بسيط، وبعد دقائق ستشعرين بالنتائج، كما أن قشر الموز يعالج الطفح الجلدي، وتهيج الجلد.

تحسين عملية الهضم

إن أفضل طريقة لتحسين عملية الهضم، تناول الألياف في نظامك الغذائي، وفاكهة الموز تحتوي على كمية لا بأس بها من الألياف، كما أن القشرة نفسها معبأة بكمية جيدة من الألياف.

تبييض الأسنان

هناك العديد من الطرق لتبييض الأسنان إلا أنها مكلفة بعض الشيء، وبعضها قد يكون مضرا ويزيل مينا الأسنان، وهذا يضعف الأسنان ويسبب الحساسية، لكن قشر الموز قد يقوم بذلك دون أي ضرر؛ إذ يعمل على تبييض الأسنان بشكل طبيعي وسهل ودون ألم، وذلك بسبب احتوائه على البوتاسيوم.

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فقط قومي بفرك أسنانك كل يوم لمدة أسبوعين تقريبًا، وستظهر بعدها النتائج بشكل فوري.

تحسين نوعية البشرة

يحتوي قشر الموز على العديد من مضادات الأكسدة المفيدة للبشرة، والتي تقلل من ظهور الخطوط والتجاعيد، كما أنه مرطب للبشرة وعلاج للبثور والصدفية والأكزيما، فقط قومي بفرك بشرتك بقشر الموز واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه.

يساعد على النوم بشكل أفضل

يحتوي قشر الموز على مادة التربتوفان، وهي مادة كيميائية طبيعية تساعد على النوم، بالإضافة لاحتوائه على السيروتونين وهي أيضا مادة كيميائية تساعد على الاسترخاء.

لذا قومي بوضع القليل من قشرة الموزة مع الموزة في الخلاط وتناوليه كالعصير إذا كنتِ قلقة من فكرة تناول قشرة الموز.

خفض نسبة الكوليسترول

تساعد الألياف على تخفض مستويات الكوليسترول، وهو أمر مهم للحفاظ على صحة القلب، ويحتوي قشر الموز على ألياف قابلة للذوبان أكثر من الفاكهة نفسها، والتي تقلل من امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم عن طريق الارتباط به في الأمعاء، ويساعد على خروج الكوليسترول من الجسم على شكل نفايات.