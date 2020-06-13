المغرب تسجل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب اليوم 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8683، فيما لم يعلن أي حالة وفاة جديدة.

وأوضحت الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7664 بعد تماثل 46 شخصاً للشفاء، واستبعاد 390 ألف و 54 حالة بعد الكشف المخبري.

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