سلطنة عمان تسجل 1006 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت سلطنة عمان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1006 إصابة مؤكدة بقيروس كورونا المستجد . وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 22077 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 99 حالة وتماثلت للشفاء 7530 حالة . قد يهمك أيضا: إندونيسيا تسجل 1111 إصابة جديدة بكورونا الفلبين تسجل 615 إصابة جديدة بكورونا

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