إندونيسيا تسجل 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إندونيسيا 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 43 حالة وفاة . وأشارت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 37420 و حصيلة الوفيات إلى 2091. قد يهمك ايضاً: إليكَ حيل سحرية يمكنها أن تقوي المناعة بسهولة وأنت جالس في منزلك تونس تسجل ٦ إصابات جديدة بفيروس كورونا

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