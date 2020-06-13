روسيا تسجل 8706 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 114 حالة وفاة

موسكو - لايف ستايل أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 114 حالة وفاة، بالإضافة إلى 8706 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 6829 حالة وفاة و 520129 إصابة. وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5271 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 274641 شخصاً. Advertisements قد يهمك ايضاً: الفلبين تسجل 607 إصابات جديدة بكورونا تونس تسجل ٦ إصابات جديدة بفيروس كورونا

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