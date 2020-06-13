الفلبين تسجل 607 إصابات جديدة بكورونا

سجلت الفلبين 607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 22 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 25392 إصابة و الوفيات إلى 1074.
و ذكرت وزارة الصحة الفلبينية أن 252 مريضاً تعافوا من الفيروس مما زاد عدد حالات الذين تماثلوا للشفاء من كورونا إلى 5706 حالات .
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